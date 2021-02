Film e serie tv su Amazon Prime Video, tutte le novità di febbraio

Mentre Amazon Prime Video annuncia la seconda stagione per la serie Amazon Original El Cid con Jaime Lorente e arriva l’accordo tra Amazon Studios con Left Handed Films di Riz Ahmed per nuove produzioni, il catalogo della piattaforma di tv in streaming di Amazon Prime Video continua ad offrire tante novità agli abbonati.

Oltre ai nuovi film e serie tv da non perdere – tra cui l’atteso film su Pantani, una nuova serie antologica come Soulmates e l’italiano Tutta colpa di Freud con Claudio Bisio – è anche l’arrivo, previsto per il 18 febbraio 2021, del canale MGM tra gli Amazon Prime Video Channels. MGM (gratis per 30 giorni di prova gratuita, poi a 3,99 euro al mese in aggiunta all’abbonamento con Prime) prevede il rilascio di serie tv iconiche e film Hollywoodiani, tra cui Stargate: Atlantis, The Girl with the Aragon Tattoo, The Magnificent Seven, Bill & Ted’s bogus journey, Platoon, Robocop.

Dall’8 febbraio arriva Soulmates, una serie antologica ambientata tra 15 anni, quando una scoperta scientifica avrà cambiato la vita di tutti sul pianeta: un test stabilisce in maniera inequivocabile chi è la propria anima gemella. Ognuno dei sei episodi ha un cast diverso ed esplora storie che ruotano intorno alla scoperta o meno del risultato del test e al suo impatto su una moltitudine di relazioni. La serie è scritta dall’autore premiato agli Emmy Will Bridges insieme a Brett Goldstein.

Dal 12 febbraio in esclusiva su Prime Video si potrà vedere The Family Man, la seconda stagione del racconto tutto made in India della storia di un uomo borghese che lavora per una cellula speciale dell’agenzia investigativa nazionale. Creato, diretto, prodotto da Krishna DK e Raj Nidimoru.

Dal 19 febbraio arriverà invece El Internado: Las Cumbres. Serie spagnola, ambientata in un collegio che si trova vicino a un antico monastero in un luogo inaccessibile tra le montagne, completamente isolato dal mondo esterno. Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici che vivono sotto la rigorosa disciplina che li prepara al reinserimento nella società, mentre la foresta che li circonda nasconde – e ospita – antiche leggende e pericoli minacciosi.

Otto episodi tutti da ridere, con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Stefania Rocca, Max Tortora, saranno disponibili su Prime Video dal 26 febbraio: Tutta Colpa di Freud racconterà le vicende di Francesco, psicanalista cinquantenne, padre di tre figlie ormai adulte, alle prese – sì, proprio lui – con gli attacchi di panico, gli ansiolitici e la terapia. Una produzione Rti e Lotus Production in collaborazione con Amazon Prime Video.

Dal 4 febbraio in anteprima su Prime Video andrà in scena Sasha Huss, nel ruolo di Anna Poliatova, una bellissima e temutissima killer. Luc Besson torna con Anna, un action movie e dirige un cast stellare tra cui Helen Mirren, Cillian Murphy e Luke Evans.

Seguirà, il 5 febbraio, il rilascio di Bliss. Bliss è una sorprendente storia d’amore incentrata sul neo-divorziato Greg, la cui vita cade a pezzi, e sul suo incontro con l’incantevole Isabel, una donna che vive per strada ed è convinta che il mondo che la circonda, così inquinato e corrotto, non sia reale. La donna crede di vivere in una simulazione brutta e ostile dentro un mondo che invece è bello, pacifico e beato. Greg, inizialmente dubbioso, si ritroverà alla fine a scoprire che forse le folli teorie cospirazioniste di Isabel nascondono un fondo di verità. Diretto e scritto da Mike Cahill, Bliss è interpretato da Salma Hayek e Owen Wilson.

Dal 12 febbraio sarà possibile vedere The Map of Perfect Tiny Things. Basato su un racconto di Lev Grossman, il film narra la storia di un ragazzo intelligente, Mark, che continua a rivivere lo stesso giorno in loop felicemente, ma il suo mondo viene sconvolto dall’incontro con una ragazza misteriosa, Margaret, anch’essa bloccata nello stesso loop temporale. Mark e Margret formano così un’accoppiata magnetica che li porta a scoprire tutte le piccole cose che rendono quella giornata perfetta. Quello che segue è una storia d’amore con un twist fantastico, in cui i due tenteranno di capire come – e se – sfuggire da questa giornata senza fine. Diretto da Ian Samuels e scritto da Lev Grossman, il film è interpretato da Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris, Anna Mikami, Josh Hamilton e Cleo Fraser.

L’atteso Il Caso Pantani – L’omicidio di un campione sarà sul piccolo schermo degli abbonati Prime Video dal 14 febbraio. Un noir contemporaneo e un film d’inchiesta, questo biopic offre una ricostruzione avvincente della vita del campione romagnolo ed è il racconto di un uomo e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo. Diretto da Domenico Ciolfi e interpretato da Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Brenno Placido, Fabrizio Rongione, Libero De Renzo, Emanuela Rossi, Monica Camporesi, Gianfelice Imparato, Paola Baldini e Giobbe Covatta.

Seguirà, il 19 febbraio l’arrivo di I care a lot. Armata di una spietata sicurezza di sé, Marla Grayson (la nominata al premio Oscar® Rosamund Pike) è una tutrice legale di professione affidata dal tribunale a decine di anziani. Tramite metodi loschi ma legali, truffa astutamente i suoi assistiti sottraendo loro i risparmi.

NUOVI FILM IN ARRIVO

Il principe cerca moglie – 1 febbraio

Goblin Slayer: Goblin’s Crown – 1 febbraio

48 Ore – 1 febbraio

Un piedipiatti a Beverly Hills III – 1 febbraio

Promare – 1 febbraio

Vampire Academy – 2 febbraio

I morti non muoiono – 2 febbraio

Il destino di un cavaliere – 6 febbraio

Il tuo ultimo sguardo – 7 febbraio

Pets 2 – Vita da animali – 8 febbraio

Ma – 9 febbraio

Streets of blood – 9 febbraio

Un amore così grande – 12 febbraio

Arrivano i Prof – 16 febbraio

Scappo a Casa – 22 febbraio

Ubriachi d’amore – 26 febbraio

Armi chimiche -| 28 febbraio

NUOVE SERIE IN ARRIVO

The Big Bang Theory – dalla stagione 1 alla 11 -1 febbraio

Grandi uomini per grandi idee – la prima stagione – 1 febbraio

C’era una volta…la Terra – la prima stagione -1 febbraio

Riverdale – la quarta stagione – 1 febbraio

Xena: Principessa guerriera – le sei stagioni – 4 febbraio

The A-Team – le cinque stagioni – 8 febbraio

FILM IN SCADENZA

Fast & Furious 7 – fino al 1 febbraio

Una festa esagerata – fino al 6 febbraio

Ben is back – fino all’8 febbraio

Emoji – Accendi le emozioni – fino al 14 febbraio

Charlie’s Angels – fino al 14 febbraio

Hotel Artemis – fino al 23 febbraio

Made in Italy – fino al 20 febbraio

