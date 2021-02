In iOS 14.5 opzione per sbloccare l’iPhone con Apple Watch quando si indossa una mascherina

Con l’aggiornamento a iOS 14.5 (al momento una beta per gli sviluppatori) Apple ha previsto un sistema che consente di sbloccare l’iPhone usando l’Apple Watch, semplificando la vita degli utenti che indossano mascherine e pertanto non possono sbloccare il telefono con il volto (usando Face ID).

In iOS 14.5 – riferisce Macrumors – Apple ha previsto la possibilità di sbloccare l’iPhone con il Face ID o un Apple Watch accoppiato al telefono con l’Apple Watch che in pratica offre un ulteriore livello di sicurezza.

Se di indossa un Apple Watch e si usa il Face ID, l’iPhone si sblocca con una scansione anche parziale del volto. Quando avviene lo sblocco, si sente un feedback aptico e si riceve una notifica sull’Apple Watch, per informare che la procedura di sblocco è andata a buon fine, sulla falsariga di quanto avviene già ora sbloccando il Mac usando l’Apple Watch.

Engadget riferisce che la nuova funzionalità deve essere esplicitamente attivata e che è presente anche una opzione per bloccare l’iPhone da Apple Watch. Elementi quali gli acquisti su App Store e pagamenti con Apple Pay non sono automaticamente abilitati con l’accoppiamento Face ID + Apple Watch ed è dunque ancora necessaria l’autenticazione con Face ID o il codice di sblocco numerico per determinate attività.

Tra le novità di iOS 14.5 e iPad OS 14.5, la funzione per la trasparenza del tracciamento nelle app: sarà obbligatorio per le app di ottenere l’autorizzazione dell’utente prima di tracciare i suoi dati nelle app o nei siti web di proprietà di altre aziende. iOS 14.5 integra inoltre il supporto per gli ultimi controller Xbox e Playstation, il supporto AirPlay 2 per Apple Fitness+, il supporto per dual-SIM 5G e una nuova funzione che consente di chiedere a Siri di chiamare i servizi di emergenza. Apple ha rilasciato ovviamente anche la prima dell’aggiornamento a watchOS 7.4.