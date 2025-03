Con iOS 18.4 potremo scegliere l’app di navigazione predefinita

Pubblicità

Nell’aggiornamento a iOS 18.4 (update che nel momento in cui scriviamo è disponibile solo come beta per sviluppatori e beta tester), Apple offre la possibilità all’utente di impostare di default un’app di mappe e navigazione GPS diversa da Apple Mappe.

La novità in questione è il risultato di modifiche per rispettare il Digital Markets Act(DMA) e si aggiunge alla possibilità di scegliere le app predefinite per browser, email, app store, pagamenti contactless, telefonate, messaggi, password manager, tastiera e filtro per le chiamate spam.

Su iPhone andando su Impostazioni > App > App di default (e si dispone di più app per la navigazione) si potrà specificare l’app di navigazione predefinita. Lo riferisce il sito statunitense Macrumors ma la beta in nostro possesso, almeno al momento, non permette di selezionare app diverse da Mappe di Apple.

In un recente report legato al rispetto del regolamento sui mercati digitali DMA, Apple sottolinea (PDF) ancora una che volta i cambiamenti imposti dalla legge UE rappresentano un rischio per sicurezza e privacy.

Apple ha già rilasciato tre versioni beta del futuro aggiornamento a iOS 18.4; la versione definitiva per tutti dovrebbe arrivare ad aprile. Tra le novità in arrivo, Apple Intelligence su iPhone, iPad e Mac includerà in nuove lingue (italiano compreso) e aree geografiche. Apple Intelligence continuerà ad aggiungere nuove funzioni nei prossimi mesi, incluse quelle per Siri posticipate al 2026.

Nonostante i cambiamenti finora introdotti da Apple per adeguarsi al Digital Markets Act, secondo il CEO di Spotify la strategia del colosso di Cupertino è una “farsa” basata su un “modello consolidato di ritardi e temporeggiamenti”. Per questa ragione l’amministratore delegato di Spotify sostiene la necessità di una applicazione rigorosa della normativa UE: ulteriori dettagli in questo articolo.

