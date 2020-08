Con Landlord GO la città diventa un mercato immobiliare in Realtà Aumentata su iPhone e Android

Landlord GO è il nuovo gioco, grati per iOS e Android, che trasforma le città in un palcoscenico in realtà aumentata, in cui comprare e vendere immobili.

Un po’ come in Pokemon Go, in questo titolo i giocatori saranno chiamati a camminare veramente per strada, e controllare le proprietà disponibili intorno. Già, comminando per le strade sarà possibile acquistare, vendere e riscuotere l’affitto di alcuni degli edifici e dei punti di riferimento più famosi al mondo.

Sarà importante sfruttar le profonde conoscenze di una zona della propria città per scovare posti che altri giocatori non conoscono, per trarre il maggior profitto possibile dalla compra vendita di immobili. Se nel proprio quartiere sta aprendo un nuovo caffè sarà possibile fare un’offerta per acquistarne le azioni e incassare i pagamenti dell’affitto.

Utilizzando un enorme pool di dati, tra cui informazioni dettagliate su più di mezzo miliardo di proprietà nel mondo reale, Landlord Go connette l’utente alla propria città in un modo tutto nuovo.

I giocatori possono iniziare a piccoli passi, per poi creare rapidamente un vero e proprio patrimonio immobiliare, tramite oculati investimenti. Potranno anche mettere le loro proprietà sul mercato o ingaggiare furiose aste con altri giocatori ricreando, direttamente dallo smartphone, un’esperienza di una competizione all’interno del mercato immobiliare.

Il team ha cercato, per quanto possibile di distinguere Landlord Go dagli altri giochi simili proprio sulla base del realismo. Quanti più visitatori vedranno la proprie proprietà, tanto più alto sarà il suo valore. Tramite una piattaforma dati e di intelligenza artificiale proprietaria chiamata Big Dots, il team è in grado di aggiungere dati dal mondo reale a qualsiasi app desktop e mobile. Tanto che lo sviluppatore dichiara che ad oggi non c’è niente di simile, sul mercato, o che si avvicini al livello di precisione e di dettaglio che si trova in Landlord Go.

Se volete provarlo, non vi resterà che scaricare gratis il gioco da App Store o Google Play Store.