Belkin entra nel campo degli auricolari wireless con Soundform

Continua la tendenza in aumento nel settore degli auricolari true wireless, con la crescita del numero di marchi che entrano in questo business. Sono davvero tante le società che hanno presentato i propri concorrenti, e le proprie alternative, agli AirPods di Apple. Nonostante il ventaglio di scelte disponibili sia davvero vastissimo, in effetti mancava ancora la “zampata” di Belkin. La società ha colmato la lacuna, presentando Soundform.

Belkin è un’azienda che molti conosceranno quando si tratta di accessori mobili, come cavi di ricarica, caricabatterie wireless, custodie e così via. Il nome viene anche spesso accostato ad Apple, perché si tratta di un marchio che spesso vende i propri prodotti in App Store in via esclusiva. Ora l’azienda lancia i suoi primi auricolari true wireless, Belkin Soundform.

Questi auricolari sono dotati di controlli touch, che consentiranno agli utenti di interagire e controllare l’audio senza dover toccare necessariamente lo smartphone. Presentano, inoltre, l’accoppiamento Bluetooth onestop per semplificare la connessione e la disconnessione dai dispositivi mobili, sistema che consente l’abbinamento semplicemente estraendo gli auricolari dalla custodia di ricarica. La nuova periferica è anche ottimizzata per gli allenamenti e lo sport, considerando che sono classificati come resistenti al sudore e agli schizzi.

Secondo Belkin gli auricolari Soundform offriranno fino a 5 ore di autonomia per ogni singola carica, e verranno forniti in una custodia di ricarica e trasporto in grado di incrementare la longevità di ulteriori 24 ore. Considerando il brand, che non è tra i più economici, questi auricolari hanno un listino davvero allettante, e possono essere acquistati a 69,99 euro, nella colorazione bianca o nera.

