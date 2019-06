Con l’uscita di Jony Ive trapelano dettagli segreti su Apple Car e la televisione Apple

Nuovi dettagli su Apple Car e su una tv Apple, ma anche su altri progetti cui stava lavorando Jonathan Ive, hanno incominciato ad emergere nel momento in cui è stato dato l’annuncio delle sue dimissioni dagli incarichi in Apple. Jonathan Ive, che lascerà Apple alla fine dell’anno dopo quasi trent’anni in azienda, avrebbe, infatti, lavorato ad alcuni progetti segreti, come quello di Apple Car.

Il rapporto pubblicato sul giornale The Information, rivela l’esistenza di diversi prototipi di Apple Car, incluso uno realizzato in legno e in pelle, senza un volante. L’assenza del volante è la caratteristica su cui lo stesso Jony Ive avrebbe insistito. Il designer desiderava che l’auto fosse controllata da Siri e per convincere Tim Cook Ive avrebbe chiesto ad un’attrice di impersonare Siri e di rispondere ai comandi vocali dei dirigenti Apple. Non è noto se questa dimostrazione abbia funzionato oppure no. Apple, però starebbe lavorando all’iniziativa Project Titan, con a capo l’ingegnere Bob Mansfield, ma non sta cercando di realizzare un veicolo con la stessa energia messa nel 2015.

Ive avrebbe anche lavorato a un set per la televisione e ai primi prototipi di Apple Watch. Del televisore, la fonte di The Information, ha solo spiegato che si trattava “di un dispositivo super-minimale. Un pezzo di vetro con dei bei dettagli” che, però, non è mai stato presentato, proprio come la tanto sospirata auto con guida autonoma.

In una nota interna rivolta ai dipendenti Apple ottenuta da BuzzFeed News, Cook ricorda la collaborazione di Ive con il COO Jeff Williams, che ha guidato lo sviluppo di Apple Watch e che passerà molto tempo al lavoro con il team di design di Apple. Lontano da Apple Park, nel suo studio di San Francisco, Ive continuerà a svolgere la sua professione nell’azienda LoveFrom, riservandosi, comunque, una collaborazione con Cupertino.

La notizia dell’addio di Jonathan Ive ad Apple è arrivata in Italia nella tarda serata del 27 giugno 2019 con una nota per la stampa. «Apple annuncia che Sir Jony Ive, capo del gruppo di design di Apple, lascerà la società come dipendente più avanti, nel corso dell’anno. Si occuperà di creare una sua società che avrà Apple stessa come sua cliente».