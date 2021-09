Con Unicode 14.0 arrivano 37 nuove emoji

Anno nuovo, nuovo set di emoji in arrivo da Unicode: il consorzio ha appena finalizzato il pacchetto 14.0 che aggiunge complessivamente 838 caratteri allo standard di testo. Tra questi ci sono 37 nuove emoji che saranno disponibili su tutti i dispositivi a partire dalla fine dell’anno in corso e fino a tutto il 2022, in base alla velocità con cui verranno rilasciati gli aggiornamenti che includeranno questa nuova versione di Unicode.

L’anno scorso, più o meno intorno allo stesso periodo, l’aggiornamento di iOS ne introduceva più di 100, mentre quest’anno siamo sotto le 40 nuove emoji. Ma ciò non toglie che quelle in arrivo hanno tutte le carte in regola per farne parlare per i giorni a venire: se infatti il 2020 è stato l’anno della sposa con i baffi, il 2021 si presenta come quello che amplia l’universo LGBT mettendo a disposizione l’uomo incinto, così chi sperimenta la FIVET adesso può comunicarlo anche con una semplice faccina.

E per non discriminare nessuno c’è anche la versione coi baffi, oltre alle diverse varianti per la tonalità della pelle e per il colore dei capelli in modo da poter adeguare il tipo di emoji al contesto in cui si intende impiegarla.

Tra le altre novità più evidenti c’è la più tradizionale stretta di mano, anche in questo caso proponendo tutti i possibili incroci di etnia in modo da non discriminare nessuno, insieme alla mano singola che invita al saluto, quella che punta il dito, quella che schiocca le dita e quella che ne unisce le punte per formare il profilo di un cuore. Dal fronte dei volti c’è l’uomo incoronato, la faccina che si tappa la bocca con la mano, quella che si scioglie, quella che si copre la faccia lasciando sbirciare un occhio intimorito, il saluto militare e gli occhi carichi di lacrime di gioia.

Il cerchio delle novità emoji dello standard Unicode 14.0 si chiude con una serie di emoji che spaziano un po’ su tutti i generi: si va dal troll di montagna al nido incastrato sul ramo, con o senza le uova. C’è poi la stampella, il simbolo della batteria scarica, la radiografia, il passaporto, il salvagente, il bicchiere che rovescia l’acqua, lo scivolo, il corallo, il morso sexy del labbro inferiore, le bolle e la palla da discoteca. E per gli amanti della cucina: i fagioli.