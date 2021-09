iPad mini 6, il processore A15 è meno veloce rispetto a iPhone 13

Apple impiega lo stesso processore A15 Bionic in tutti i modelli della gamma iPhone 13 e 13 Pro e anche in iPad mini 6, ma nel tablet compatto di ultima generazione il processore funziona a velocità leggermente inferiore. Confronto e misurazione delle prestazioni arrivano dai primi test di benchmark effettuati negli Stati Uniti dove i primi esemplari per test e recensioni sono stati consegnati ad alcune testate.

In iPad mini 6 il processore Apple A15 Bionic funziona alla frequenza di 2,9GHz, mentre lo stesso processore A15 negli iPhone 13 e anche negli iPhone 13 Pro funziona a 3,2GHz. Così con il software Geekbench 5 impiegato per misurare le prestazioni erogate dal processore iPad mini 6 ottiene punteggi di 1.595 in single core e di 4.540 nel test multi core. Questi risultati si confrontano con quelli degli iPhone 13 Pro pari a 1.730 punti nel test a singolo core e di 4.660 punti per le prove in multi core.

Trattandosi di un dispositivo appena annunciato e non ancora in piena circolazione risultati dei test e confronti devono essere accolti con un pizzico di cautela: sarà possibile verificare questi valori e la frequenza effettiva di clock, tra pochi giorni, non appena inizieranno a circolare quantità maggiori di iPad mini 6. Nel frattempo il divario di prestazioni è stimato all’incirca tra il 2-8% inferiore rispetto agli iPhone 13, come indica MacRumors, quindi un valore molto contenuto che non pregiudica in alcun modo la potenza di calcolo e le prestazioni erogate da questo tablet.

Ricordiamo che durante la presentazione California Streaming, Apple ha dichiarato che il nuovo iPad mini 6 con processore A15 è il 40% più veloce nelle prestazioni single core e fino al 70% più veloce nei carichi di lavoro in multi core rispetto al modello precedente iPad mini di quinta generazione che funzionava con processore Apple A12.

