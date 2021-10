Confermato l’arrivo di Apple Music su PS5 e Xbox Series

Ulteriori prove di un imminente debutto di Apple Music su Playstation 5, e Xbox Series, e altre console, sono emerse in queste ore, dopo che Apple ha aggiornato le pagine promozionali ufficiali, con riferimento alla compatibilità con l’hardware di gioco.

Come notato da Tom Warren di The Verge in un tweet, Apple ha recentemente aggiornato il suo sito Web con nuove informazioni sulla disponibilità di Apple Music, affermando che è possibile accedere al servizio “su molti dispositivi di streaming, smart TV e console di gioco popolari se supportano l’app Apple Music”. Apple ha in passato propagandato la compatibilità con dispositivi Windows e Android, altoparlanti Sonos, Amazon Echo, Google Nest e smart TV, ma il riferimento alla console di gioco è una nuova aggiunta.

La scorsa settimana, gli utenti di PlayStation 5 hanno iniziato a segnalare la comparsa dell’opzione Apple Music durante l’impostazione dello streaming musicale sulla propria console. Da allora più persone hanno individuato una finestra di dialogo che invita gli utenti a scaricare l’app Apple Music, anche se al momento selezionando l’opzione viene visualizzato un messaggio di errore. I rapporti sono sporadici e non sempre si riesce a visualizzare l’opzione Apple Music su PS5, ma tutto questo suggerisce che la funzione è attualmente in fase di sviluppo.

Non è chiaro quando Apple abbia intenzione di annunciare un’app Apple Music per le nuove console, dato che non lo ha fatto ieri, durante l’evento di presentazione dei Macbook Pro.

Apple offre attualmente un’app Apple TV per PlayStation 4 e PlayStation 5 e in precedenza ha collaborato con Sony per promuovere il servizio di abbonamento video per i possessori di PS5. Il servizio premium è arrivato sulla piattaforma Xbox di Microsoft con il lancio di Xbox Series X e Series S.

Peraltro, in queste ore Apple ha annunciato l’arrivo del piano più economico di Apple Music, chiamato Apple Music Voice Plan, un servizio in abbonamento a 4,99 € accessibile e controllato interamente tramite Siri.