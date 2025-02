Come usare il Controllo Fotocamera di iPhone solo per scattare foto

Pubblicità

Il nuovo pulsante Controllo Fotocamera degli iPhone 16 è una bella innovazione perché rende questi telefoni ancora più produttivi. D’altronde si può personalizzare ed usarlo per farci un sacco di cose, ma talvolta come si suol dire “il troppo stroppia”.

Così se siete tra quelli che il più delle volte si trovano a dover annullare le attivazioni involontarie delle funzioni secondarie associate a questo pulsante, potreste tentare prima di regolarne la sensibilità; se poi neanche questo risolve il problema, la cosa migliore è disattivare tutto ciò che non è necessario e utilizzarlo per le sole tre funzioni davvero utili. Ecco come fare.

Regolare la sensibilità del pulsante

Come dicevamo magari potreste risolvere il problema delle attivazioni involontarie semplicemente regolando il livello di sensibilità con cui il pulsante reagisce ai vari tocchi. Nell’articolo in cui vi parliamo a fondo di questo nuovo pulsante trovate le istruzioni.

In breve andate su Impostazioni > Accessibilità > Controllo fotocamera e anziché Default scegliete Più decisa per ridurre la sensibilità e Lenta/Più Lenta per la velocità dell’attivazione del doppio tocco.

Disabilitare il superfluo

Se anche così il problema persiste, allora ripristinate su Default per tornare alle sensibilità precedenti e disattivate invece le funzioni accessorie. Si fa così:

Aprite l’app Impostazioni ;

; andate su Fotocamera ;

; poi su Controllo Fotocamera ;

; cliccate su Accessibilità ;

; nella sezione Controllo Gesti disattivate entrambi gli interruttori per le voci Pressione leggera e Scorri.

D’ora in avanti non potrete più usare questo tasto per regolare il tono o scorrere e selezionare una delle altre opzioni quando ci strusciate il dito sopra o ce lo poggiate senza schiacciarlo.

Tuttavia continuerà a funzionare per:

Avviare la fotocamera con un click;

con un click; Scattare una foto con un click;

con un click; Avviare la registrazione video tenendo premuto e mettendola in pausa rilasciandolo;

tenendo premuto e mettendola in pausa rilasciandolo; premere e tenere premuto per avviare la funzione di Intelligenza visiva (quando sarà disponibile in Italia)

Altre guide…

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.

Tutti i tutorial per iOS 17 e iOS 18 sono nelle sezioni dedicate ai rispettivi sistemi operativi e loro aggiornamenti.