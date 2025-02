Apple Intelligence in Italiano arriva e tra qualche giorno potremo provarla

Pubblicità

Apple sta per farci mettere le mani su Apple Intelligence in Italiano. La data per la versione definitiva della versione nella nostra lingua dell’Ai di Apple non è uffiicale ma a giorni potremo se non altro sperimentarla. L’appuntamento fissato è per il lancio di iOS 18.4 beta che è ormai dietro l’angolo.

Tra le novità previste per iOS 18.4 ci sono infatti, oltre ad una Siri che comincerà ad integrarsi con l’Ai (percezione di quel che avviene sullo schermo, integrazione con ChatGPT), ci saranno appunto nuove lingue per Apple Intelligence e tra queste (cinese, coreano, francese, giapponese, inglese indiano, inglese di Singapore , portoghese, spagnolo, tedesco e vietnamita) anche l’Italiano.

Il debutto in iOS 18.4 di Apple Intelligence in altre lingue tra cui la nostra, è al momento una deduzione dalla data fissata di lancio della funzione, che Apple ha collocato ad aprile ma per questo appare del tutto scontato che la beta porterà anche questa novità.

Quando posso provare Apple Intelligence in Italiano?

Ora resta da vedere quando, davvero, potremo provare Apple Intelligence in Italiano. Apple ha rilasciato solo poco tempo fa iOS 18.3 e quando viene presentata una versione definitiva del sistema operativo quasi in contemporanea arriva la beta della successiva. Ma questa volta non è stato così perché, anche questo non inusualmente, quando si parla di un aggiornamento maggiore quale sarà iOS 18.4, i tempi sono un pochino più lunghi.

Possiamo comunque ipotizzare che iOS 18.4 beta possa arrivare la prossima settimana. Il problema è che intorno all’11 febbraio, Apple potrebbe rilasciare anche iPhone SE nella sua nuova versione anno 2025 e probabilmente anche iPad e MacBook Air di nuova generazione.

Software e hardware sono due cose separate e non è da escludere che Appl preferirà non sovrapporre i due “eventi”. Mark Gurman, in ogni caso, sembra puntare proprio su un rilascio imminente di iOS 18.4 beta, a metà della prossima settimana (magari dopo il lancio di iPhone e dell’altro hardware).

I expect iOS 18.4 beta 1 to be released between the middle of next week and early the following week. So it’s coming fairly soon. — Mark Gurman (@markgurman) February 7, 2025

Quando disponibile, se vorrete, potrete facilmente aderire al programma di beta pubblica. Nel dettaglio vi spieghiamo tutto qui.

Ricordate però che sarà necessario avere il telefono giusto: Apple Intelligence richiede dispositivi di ultima generazione con almeno 8 Gb di RAM: tutta la gamma iPhone 16, gli iPhone 15 Pro e Pro Max dello scorso anno. Volendo parare di iPad, servono modelli equipaggiati con chip A17 Pro o M1 e successivi.

In linea generare dovreste comunque sapere che usare una beta è cosa da fare con coscienza e con consapevolezza: parliamo infatti di un sistema operativo non definitivo che, teoricamente, potrebbe avere anche bug importanti e addirittura distruttivi. In questa ottica non dovrebbe mai essere usato su dispositivi di lavoro o con compiti cruciali e quotidiani.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo,