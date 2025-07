Microsoft integra la modalità Copilot nel browser Edge per Mac e PC

Microsoft ha presentato la Modalità Copilot, una funzione sperimentale che consente di trasformare il browser Edge in “browser alimentato dall’AI”. Microsoft spiega che la funzionalità, disponibile per un periodo limitato gratuitamente nei mercati nei quali è disponibile Copilot (Italia inclusa), pone l’AI al centro del browser.

Dopo aver scaricato Edge da qui, è possibile visitare questa pagina e scegliere la voce “Attiva la modalità Copilot“; da questo momento in poi il Copilot appare al centro della finestra del browser: è possibile richiedere link e ottenere risposte, anche su argomenti complessi. Copilot è in grado di individuare le varie schede aperte ed eseguire compiti per noi. Ad esempio, stiamo per prenotare un viaggio, abbiamo diverse schede aperte con strutture disponibili, e siamo indecisi dove andare; possiamo fare domande del tipo: “In quali di questi hotel c’è una piscina”?

Pilot è in grado tenere conto delle schede aperte, aiutare l’utente con attività quali confrontare hotel, scegliere tra diversi prodotti o prenotare un ristorante; l’IA può recuperare le informazioni dalle schede attive e sintetizzarle in base alle esigenze dell’utente.

Se l’utente lo consente, l’AI può accedere non solo alle schede aperte ma anche alla cronologia del browser e alle credenziali salvate, arrivando ad agire per conto dell’utente per effettuare, ad esempio, una prenotazione online.

Sono supportati anche i comandi vocali (parlando al microfono) e la funzione Copilot Vision permette di analizzare lo schermo sottolineando informazioni di rilievo.

I browser saranno molto diversi da come li abbiamo usati finora

Microsoft afferma che la privacy e sicurezza sono una priorità, di raccogliere solo i dati necessari per migliorare l’esperienza utente e che l’invio di queste informazioni può essere personalizzato. Ovviamente è sempre possibile disattivare del tutto le funzionalità AI se non sono di nostro interesse. La sfida sarà quella di trovare il giusto equilibrio tra privacy e utilità ma di certo è iniziata una nuova era un po’ per tutti i browser e questi a breve saranno molto diversi dai semplici programmi usati finora per navigare sul web.

