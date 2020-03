Apple riapre tutti i negozi in Cina, sospesi tutti i corsi Today at Apple in USA e Canada

A partire da venerdì 13 marzo Apple riapre tutti i negozi in Cina, mentre sospende in USA e in Canada tutti i corsi della serie Today at Apple. Ricordiamo che la sospensione di tutti i corsi gratuiti negli Apple Store è stata decisa anche in Italia, pochi giorni prima della chiusura di tutti gli Apple Store nel nostro Paese, dove continuano a funzionare Apple Store online e anche i servizi di assistenza.

La buona notizia per Apple proviene dalla Cina, Paese in cui si è accesa la miccia per la pandemia in corso. In Cina Apple aveva iniziato a chiudere i primi negozi a gennaio scorso, mentre all’inizio di febbraio la decisione di chiuderli tutti. Adesso, invece, in considerazione del fatto che la diffusione del virus è diminuita in Cina, Apple riapre da venerdì 13 marzo tutti i negozi; già alla fine di febbraio gli store aperti in Cina erano più della metà.

Ovviamente, questo non servirà a raggiungere gli obiettivi finanziari del primo trimestre, ormai saltati a causa dell’emergenza sanitaria. I dati diffusi dal governo condivisi all’inizio di questa settimana suggeriscono che Apple ha venduto a febbraio 2020 il 60% in meno di iPhone in Cina rispetto al febbraio 2019.

Nel frattempo, però, Apple ha annullato tutti i corsi Today at Apple in USA e in Canada. Tale decisione, ricordiamo, è stata presa anche in Italia poco prima della chiusura di tutti i negozi. Ad ogni modo, i corsi in USA e Canada rimangono sospesi fino a nuovo ordine.

Ricordiamo che Apple ha pubblicato alcuni consigli su come pulire e disinfettare iPhone e iPad. Tutte le notizie sul Coronavirus e su come sta impattando anche sul mondo hi-tech le trovate in questa sezione di Macitynet.it.