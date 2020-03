Sembra un cronografo, ma è uno smartwatch TAG Heuer da 1800 dollari

C’è ancora una fetta di utenza che snobba gli smartwatch perché sembrano gadget da polso per nerd, ma adesso non avrà più scuse. Anzi si, una, quella del prezzo da sceicchi, perché per una cifra che nella migliore delle ipotesi supera perfino quella del più costoso degli Apple Watch Serie 5 della collezione Hermès, da oggi è possibile comprarsi uno degli ultimi nati della famiglia Connected di TAG Heuer.

Si tratta della serie 3 che, a partire da 1.800 dollari, offre degli smartwatch con un design che ricalca molto da vicino l’aspetto dei cronografi tradizionali, pur disponendo invece delle tecnologie più recenti. Combinano infatti diverse funzionalità per monitorare l’attività fisica al fianco di un sistema operativo, il WearOS di Google, che promette la massima produttività.

Eppure gli smartwatch di TAG Heuer non sono sempre stato così belli. I primi modelli della serie Connected erano goffi e gonfi, mentre adesso non è difficile immaginare uno della nuovissima Series 3 abbinato ad un bel bracciale d’acciaio.

Perché qui il design è tutto o quasi: cassa da 45 millimetri in titanio (oppure acciaio, dipende dal modello scelto) con copertura in vetro zaffiro e quadrante in ceramica, il tutto accompagnato da una corona gommata che restituisce un feedback simile a quella dell’Apple Watch e consente di scorrere tra elenchi e menu, mentre alla gestione delle funzioni se ne occupano i due pulsanti ai lati.

Lo schermo è di tipo OLED e resta sempre attivo, alternando la modalità principale a quella che promette un maggiore risparmio energetico quando non si giocherella con l’orologio. Secondo quanto dichiara la società, l’app abbinata per dispositivi mobili è stata riprogettata con l’intento di facilitare la personalizzazione dei quadranti – in tutto sono cinque, tra versioni analogiche e digitali, che si ispirano al design dei più famosi orologi TAG Heuer – e delle funzioni principali dell’orologio, semplificando inoltre la visualizzazione dei dati raccolti durante l’attività fisica.

Come dicevamo il tallone d’Achille è il prezzo, tuttavia giustificato dal fatto che si tratta pur sempre di un orologio di lusso, anche se Smart. Nella più costosa delle configurazioni si arriva a 2.350 dollari: dopotutto, anche il gli smartwatch hanno il loro mercato a quattro cifre.