Coronavirus, un’app Mac e iOS per seguire la pandemia

La pandemia che tutto il mondo sta affrontando, nel momento in cui scriviamo ha già infettato oltre 340 mila persone, di cui 13 mila sono decedute e 91 mila guarite: un evento epocale che sta stravolgendo ogni regione del pianeta dal punto di vista degli aspetti sociali ed economici.

Su internet è possile trovare vari tipi di mappe, inclusa la dashboard che mostra dati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e centri per il controllo della malattia di Stati Uniti, Cina ed Europa, evidenziando casi confermati e sospetti di coronavirus, insieme a dati su pazienti guariti e decessi.

Microsoft ha lanciato pochi giorni addietro un portale web per il tracking di infezioni da coronavirus (COVID-19) in tutto il mondo. In Italia è possiibile ricavare dati interessanti con una mappa interattiva creata da Piersoft, ovvero Francesco Policelli (esperto di open data) che si aggiorna ogni 24 ore in base agli ultimi dati della Protezione Civile.

Se siete alla ricerca di app specifiche, vi segnaliamo Corona Tracker, app disponibile per Mac e dispositivi iOS (iPad e iPhone). L’applicazione in questione è open source recupera i dalla Johns-Hopkins University, che a sua volta raccoglie le informazioni ricevute da diverse fonti ufficiali, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità e le comptetenti autorità nazionali competenti. Con queste app è inpratica possibile avere l’equivalente della mappa interattiva della Johns-Hopkins University in un’applicazione nativa per i dispositivi della Mela.

L’app mostra per ogni paese il numero di casi confermati di persone infette, le persone guarite e i decessi, con il supporto di diversi grafici. Per alcune nazioni, esempio Cina e gli Stati Uniti, viene specificato il numero di casi per regione. È presente un motore di ricerca per individuare un paese o una città più rapidamente. I dati vengono aggiornati con regolarità.

L’applicazione ha una versione iOS, ma con questa emergenza in corso Apple ha deciso di accettare esclusivamente app provenienti da enti ufficiali, Corona Tracker non può essere dunque presnete nell’App Store. È possibile installare la versione iOS ma bisogna armarsi di pazienza, compilarla con Xcode e trasferirla sul proprio iPhone / iPad.

