Supporto smartphone per la bocchetta di aerazione dell’auto in offerta a 7,99 euro

Se volete un sistema semplice ed efficace per tenere in posizione il vostro smartphone in auto, il supporto di Aukey che blocca lo smartphone alla bocchetta di aerazione dell’auto vi costa soltanto 7,99 euro grazie ad un codice.

Si blocca saldamente alla griglia della bocchetta attraverso una pratica morsa stringente, mentre il sostegno dedicato allo smartphone è estensibile e permette di abbracciare telefoni le cui dimensioni dello schermo sono comprese tra 4,7” e 6.5”, quindi a partire dagli iPhone 6 del 2014 fino ai più recenti iPhone 11 di settembre.

La morsa è aiutata da alcuni inserti in gomma che evitano al telefono di scivolare, inoltre sporgono leggermente sul lato frontale, rendendo così difficoltosa una eventuale rimozione semplicemente sfilando via il dispositivo.

Interessante la presenza di una testa a sfera che permette di ruotare facilmente il telefono passando dalla posizione landscape a quella verticale (e viceversa), oltre ad inclinare leggermente il dispositivo verso il guidatore o il passeggero per una migliore fruizione dei contenuti durante la guida.

Questo supporto è venduto in coppia all’interno di un kit che costa 16 euro: al momento però basta inserire il codice 54QJTFCQ nel carrello per ottenere uno sconto pari al 50%: lo pagate soltanto 7,99 euro, praticamente 4 euro ciascuno.