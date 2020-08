Video musicali su Facebook nel feed Notizie e su Facebook Watch

A partire dal primo Agosto 2020, gli utenti di Facebook negli Stati Uniti possono guardare video musicali ufficiali su Facebook. Questi appariranno nel feed delle news e sulla sezione Watch, dove sarà possibile esplorare i video per genere, artista o a seconda dell’umore.

Nelle prossime settimane è possibile aspettarsi anteprime di video musicali di J. Balvin, Karol G, Sebastian Yatra, Alejandro Fernandez e Calibre 50. In questo modo le pagine degli artisti aggiornate dovrebbero rendere più facile la ricerca e la navigazione dei video musicali dei propri musicisti preferiti.

Facebook afferma di aver collaborato con partner in India e Tailandia per creare le basi per i video musicali. Già l’anno scorso circolavano voci secondo cui Facebook stesse negoziando per i diritti dei video musicali con le principali etichette del settore. Ora, grazie alle partnership con Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group e altri, i video musicali saranno disponibili sul network, anche se per il momento, limitati agli Stati Uniti.

Facebook afferma di voler costruire in questo modo più “esperienze sociali uniche” e modi tramite i quali musicisti e fan possano interagire. Con la cancellazione di tour e festival, la condivisione di video musicali su Facebook Watch potrebbe essere un altro modo per gli artisti di connettersi virtualmente con il loro pubblico.

Nel recente passato Facebook ha fatto molto per unire gli utenti da remoto, bloccati nelle proprie case per via della quarantena. In tema musicale, ad esempio, si ricorderà la sperimentazione di Collab, app per creare una clip musicale e combinarla ad un massimo di altre due composizioni prodotte dalla comunità col fine di realizzare arrangiamenti complessi, eventualmente mescolando ed abbinando anche video creati esclusivamente da altre persone.

