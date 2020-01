Creative SXFI CARRIER la soundbar compatta con Dolby Atmos dal suono sorprendente

Creative, il marchio noto fino dagli albori del mondo dell’informatica moderna con le sue schede audio Sound Blaster è leader mondiale nella realizzazione di prodotti di intrattenimento con oltre 400 milioni di clienti e da tempo ha introdotto una serie di prodotti e tecnologie pensate per gli Audiofili a prezzi accessibili.

Fa parte di questa linea di prodotti la Soundbar SXFI Carrier, erede della fortunata sorella maggiore Sonic Carrier, che abbiamo potuto ascoltare in una sala demo dedicata a confronto con un eccellente impianto Dolby Atmos a componenti separati: è ovvio che il confronto poteva risentire del posizionamento fisico degli speaker e dell’ambiente ma Creative ha utilizzato una normale stanza dell’hotel Venetian senza trattamenti o disposizioni particolari, con un soffitto piuttosto alto (circa 3.5 metri) e senza pareti riflettenti.

CI siamo accomodati nella sala su un divanetto da tre posti per il confronto e siamo rimasti stupiti dalle dimensioni della soundbar stessa che misura 880 mm in lunghezza e si può quindi adattare anche alle ridotte dimensioni dei TV italiani che partono normalmente da 42” a salire: nonostante questo (o se volete, in rapporto a questo) l’ampiezza del campo sonoro è sorprendente e l’aiuto sulla bassa frequenza offerto dal subwoofer wireless da 10” è fondamentale per completare il quadro sonoro pur lasciando il massimo della versatilità di installazione.

A bordo della SXFI Carrier ci sono 7 altoparlanti di cui due rivolti verso il soffitto, due ai lati estremi, due frontali ai lati ed uno centrale per un totale di 450 Watt che nella stanza di circa 4×5 si facevano sentire con tutti gli effetti di Blade Runner 2049…

SXFI CARRIER dispone di una vasta gamma di opzioni di connettività tra cui Bluetooth, porte USB-C e USB-A, porte HDMI eARC per un audio ad alta definizione senza compressione e perdita di dati e due ingressi HDMI 2.1, per consentire un suono ricco anche da una fonte video di alta risoluzione 8K.

Il confronto con il sistema discreto Dolby Atmos ovviamente non riesce a pareggiare gli effetti di speaker fisicamente posizionati a soffitto ma con SFXI Carrier l’effetto “tridimensionale” ed immersivo di Dolby Atmos è ben percepibile e coinvolgente e i livelli di pressione sonora sono elevatissimi per un sistema di queste dimensioni.

La ridotta ampiezza frontale ovviamente permette lo sfruttamento diretto da parte di 2, massimo 3 spettatori seduti di fronte alla soundbar ma questo è ovviamente lo scotto da pagare al vantaggio di avere un dispositivo pensato anche per piccoli schermi e piccoli ambienti.

Creative afferma che nello sviluppo della soundbar SXFI CARRIER “è stato necessario organizzare meticolosamente i principi dell’acustica per ottenere prestazioni audio pure, inalterate e potenti in grado di esaltare la capacità di un sistema home theater dal form factor incredibilmente compatto”.

La prima Soundbar con Super X-Fi

Oltre alle prestazioni di livello che abbiamo potuto sperimentare in sala d’ascolto SXFI CARRIER è la prima soundbar con l’olografia per cuffie di Super X-Fi, la tecnologia in grado di ricreare l’ambiente sonoro di un sistema di altoparlanti surround di alta qualità in una cuffia e lo personalizza con l’intelligenza artificiale per un’esperienza di ascolto naturale.

Su questa tecnologia e sulla sua efficacia anche in relazione all’ascolto “theater” su Mac vi stiamo preparando un report dedicato.

In ogni caso collegando le cuffie all’output di SXFI CARRIER gli utenti potranno sperimentare l’audio cinematografico con la stessa resa degli speaker: questa funzione è particolarmente utile per la visione di film a tarda notte.

In realtà le cuffie SXFI collegabili sono due: una con un cavo diretto che vi fa dipendere dalla lunghezza del filo ed una attraverso un dongle USB che permette l’uso Wireless ed una maggiore indipendenza di movimento.

“SXFI CARRIER è il risultato della collaborazione tra Dolby e Creative e la piena dedizione e l’impegno di entrambe le squadre hanno permesso di oltrepassare il limite raggiungibile dalle soundbar compatte. SXFI CARRIER è in grado di raggiungere lo stesso prestigio di Sonic Carrier ma con la metà dell’ingombro e con minor prezzo. Inoltre, con l’olografia per cuffie Super X-Fi, gli utenti possono godersi l’esperienza Dolby Atmos definitiva anche attraverso le cuffie” ha dichiarato Sim Wong Hoo, CEO di Creative.

Quando e quanto

L’anteprima è stata sicuramente entusiasmante ma per il lancio definitivo dovremo aspettare qualche settimana: il lancio di SXFI CARRIER è infatti previsto nel secondo trimestre del 2020 e, ci hanno assicurato, il suo prezzo sarà al di sotto dei 1000 Dollari e, speriamo, al di sotto dei 1000 Euro.

Per maggiori informazioni, potete vistare la pagina dedicata del sito Creative.

I prodotti Creative sono disponibili anche su Amazon.