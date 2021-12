Cyberattacco contro Hellmann, big tedesco dei servizi logistici

Hellmann Worldwide Logistics, una società di servizi logistici tedesca che vanta 300 uffici in sei continenti nel mondo, è da alcuni giorni sotto attacco da parte di cybercriminali che hanno obbligato l’azienda a spegnere tutte le connessioni con il data center principale. L’azienda ha comunicato che l’interruzione ha avuto un impatto rilevante sulla loro attività commerciale.

Hellmann opera in 173 diverse nazioni, è un’importante realtà multinazionale operante dal 1871 nel settore delle spedizioni internazionali e della logistica, si occupa di trasporti internazionali aerei e marittimi, spedizioni internazionali, marittime, aeree, stradali, ferroviarie.

In un comunicato stampa l’azienda riferisce che la l’attacco è stato individuato dalla Global Crisis Taskforce aziendale e che sono stati chiamati in aiuto esperti di cybersicurezza a supporto. “Le attività verranno ripristinate passo dopo passo, tenendo conto della sicurezza e dell’integrità dei sistemi prima di tutto”, si legge nel comunicato ufficiale. Non è chiaro se l’attacco consista in qualche ransomware e ZDNet riferisce che l’azienda non ha al momento risposto a richieste di chiarimenti.

Per le grandi aziende è da tempo fondamentale pianificare strategie di sicurezza. Aziende specializzate in sicurezza come Kaspersky ritengono che nel corso del prossimo anno, gli attacchi informatici continueranno ad interrompere le operazioni aziendali procurando danni ancora più devastanti. I cybercriminali hanno alzato il livello degli obiettivi economici degli attacchi e adottato tattiche e tecnologie più efficienti per contrastare i controlli di sicurezza e i meccanismi recentemente implementati nelle organizzazioni industriali.

