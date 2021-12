FLSUN Q5 Delta 3D, grandi dimensioni di stampa a un piccolo prezzo

FLSUN Q5 Delta 3D è la stampante adatta veramente a tutti, soprattutto a chi si accosta al mondo della stampa 3D per la prima volta. Questo perché è facile da montare, e necessita solo di installare alcune viti e collegare i cavi così da avviare subito la prima stampa. Al momento si acquista in offerta a 178,99 euro direttamente a questo indirizzo.

Nonostante il prezzo contenuto assicura una stampa ad alta velocità e di qualità superiore. Dispone, infatti, di una scheda madre a 32 bit, di nuovo controller e programma di aggiornamento con modulo MOS indipendente, così da risultare più stabile durante il funzionamento, anche mantenendo un’alta velocità di stampa.

Dispone di un facile sistema di livellamento, è in grado di rilevare automaticamente 27 punti, supporta la regolazione in tempo reale e la compensazione in tempo reale dell’altezza dell’ugello. Non solo, gode anche della funzione per riprendere la stampa in caso di interruzione di corrente improvvisa, in modo tale che la stampa riprenderà da dove si è interrotta, senza che il lavoro effettuato possa andare perso.

La stampante integra un touchscreen con nuova interfaccia utente, adesso full color. e grazie al driver silenzioso TMC2208, la stampa non infastidirà chi è nella stanza. Inoltre, grazie all’estrusore Titan, la stampante supporta filamenti flessibili, e fa sì che il flusso sia più uniforme, e che aderisca perfettamente alla piastra.

E’ in grado di stampare oggetti di grandi dimensioni, con un’area di stampa davvero notevole, pari a 200 x 200 mm, supportando vari filamenti di stampa con diametro di 1,75 mm come ABS, PLA, HIPS, e altro ancora. Davvero versatile, può essere utilizzata per la stampa di giocattoli, ma anche in altri ambiti.

Al momento si acquista in offerta a 178,99 euro, con includa una scheda di memoria da 4GB e il filamento in PLA da 10 metri incluso. Davvero non male. Clicca qui per acquistare.