Cyberattacco contro vari siti del governo israeliano

Il governo israeliano si sta riprendendo solo da poche ore da un cyberattacco su larga scala. Lo riferiscono diverse fonti spiegando che gli attacker hanno iniziato da lunedì 14 marzo ad attaccare siti del governo, inclusi il Ministero della Sanità, dell’interno, della giustizia e del Welfare.

Anche il sito web del Primo Ministro è stato colpito. Tutti i siti oggetto di attacco nel momento in cui scriviamo sono tornati attivi, almeno stando a quanto riportato in una dichiarazione ufficiale del National Cyber Directorate.

Il governo non ha ufficialmente identificato gli autori, ma ha fatto sapere che i siti sono stati vittimi di attacchi denial of service attack (un malfunzionamento dovuto ad un attacco in cui si eseguono un numero spropositato di richieste al fine di esaurire deliberatamente le risorse di un sistema che fornisce un servizio ai client, ino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai client richiedenti).

Fonti del quotidiano Haaretz affermano che obiettivo del cyberattaco sono stati i domini a gov.il, e i sospetti puntano a qualche Stato o “grande organizzazione”. Il sito Deutsche Welle parla di un attacco portato avanti da cybercriminali con legami in Iran, una rappresaglia contro presunte operazioni israeliane contro un impianto nucleare iraniano. Non ci sono ad ogni modo conferme in tale senso.

Non è chiaro se si tratti del più grande attacco hacker contro Israele ma funzionari della Difesa hanno riferito di essere abbastanza preoccupati, al punto da avere dichiarato lo stato di emergenza e avviato procedure per verificare eventuali danni, inclusi possibili problemi che potrebbero compromettere altri siti web-chiave e infrastrutture critiche.

Come abbiamo già spiegato qui, varie agenzie per la cybersicurezza nazionale, incluso il nostro CSIRT, hanno evidenziato rischi cyber derivanti dalla situazione ucraina, suggerendo misure di protezione per le infrastrutture, raccomandando di elevare il livello di attenzione adottando in via prioritaria azioni di mitigazione.

Per tutte le notizie sulla sicurezza informatica vi rimandiamo a questa sezione di macitynet.