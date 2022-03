Il microfono per interviste e podcast iRig Mic Cast 2 in offerta a metà prezzo

Gli YouTuber ed i creatori di contenuti video che desiderano registrare audio in alta qualità usando i propri dispositivi mobili non dovrebbero farsi sfuggire l’offerta attualmente attiva su Amazon che permette di comprare l’iRig Mic Cast 2 quasi a metà prezzo.

Avevamo già accennato alcune delle caratteristiche di questo microfono portatile a ottobre 2019 in occasione della sua presentazione. E’ dell’italiana IK Multimedia e offre portabilità e tascabilità parallelamente ad una qualità di registrazione vocale cristallina utilizzando indistintamente iPhone (serve un adattatore jack Lightning come quello di Apple), iPad o un dispositivo Android; ma come dimostrano alcune delle immagini pubblicitarie va bene anche col Mac, anche se nelle specifiche tecniche non si menzionano computer.

iRig Mic Cast 2 si aggancia magneticamente al retro dei dispositivi (anche se sono protetti da una custodia) ed è in grado di acquisire l’audio da tutte le direzioni, quindi senza doverlo direzionare in alcun modo verso la fonte. Ciò permette di concentrarsi unicamente sulla ripresa video ottenendo al contempo una qualità audio nettamente superiore a quella offerta dai microfoni incorporati nei dispositivi, eliminando al contempo l’eventuale rumore di fondo presente nell’ambiente. E’ infatti possibile selezionare il pick-up frontale o posteriore per attenuare i rumori fuori asse ma è possibile anche selezionarli entrambi contemporaneamente, ottenendo così un audio omnidirezionale, utile in special modo per registrare le interviste.

Presenta una uscita cuffie che permette di monitorare il segnale durante la registrazione e funziona senza batterie, quindi l’uso risulta praticamente “illimitato”. Può essere orientato sia in verticale che in orizzontale e funziona con qualsiasi app, da YouTube al live streaming di Instagram, passando per le videochiamate con Skype e FaceTime. Inoltre funziona molto bene con iRig Recorder 3 LE (iPhone/iPad/Android), app molto comoda per registrare, rifinire, editare e condividere i contenuti direttamente dal dispositivo di acquisizione stesso.

L’iRig Mic Cast 2 pesa solo qualche grammo ed è di conseguenza un microfono tascabile ma soprattutto accessibile ancor più adesso perché, come dicevamo, è scontato del 47% quindi in sostanza anziché 74 euro lo pagate 39,10 euro spedizione compresa. In confezione è incluso il cavetto jack-jack e la copertura antivento. Per quanto riguarda invece l’offerta, resterà valida fino al 27 marzo salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili.