D-Link porta in Italia il primo adattatore USB Wi-Fi 6

D-Link annuncia il primo adattatore USB Wi-Fi 6 (DWA-X1850) in Italia. Si tratta della AX1800 Wi-Fi 6 USB Adapter, che porta la più recente connettività Wi-Fi e la sicurezza in casa e in ufficio.

Il nuovo adattatore AX1800 Wi-Fi 6 USB è facile da installare e si trasporta in tasca per via delle sue piccole dimensioni. E’ pensato per essere trasportato da casa all’ufficio, e viceversa, da utilizzare su computer desktop, ma anche con portatili. Si tratta di una periferica adatta a chi vuole aggiornarsi alla più recente tecnologia Wi-Fi 6, e godere di esperienze di gaming senza lag, con download veloci per file di grandi dimensioni, videochiamate senza buffer e streaming video in 4K/8K.

Dotato della più recente tecnologia Wi-Fi 6, la periferica può connettersi con velocità wireless fino a 1.200 Mbps, e grazie alla tecnologia MU-MIMO e OFDMA, permette alle reti Wi-Fi 6 di raggiungere il massimo potenziale. Inoltre, supporta la più recente tecnologia di autenticazione e la crittografia WPA3, per connessioni più sicure alle reti wireless.

La chiavetta WiFi 6 dispone anche del supporto dual-band, consentendo la connessione alla banda 2.4 GHz o a quella 5 GHz, così da fornire una flessibilità extra e una connettività migliorata sfruttando la banda a 5GHz, meno disturbata, per offrire una connessione più affidabile e veloce.

Facile anche da installare, una volta inserita nella porta USB, può essere installata in pochi secondi grazie al software precaricato. Inoltre, l’adattatore Wi-Fi 6 supporta USB 3.2 Gen 1 ad alta velocità (USB 3.0), consentendo la massima velocità di trasferimento dati e sfruttando tutto il potenziale del Wi-Fi 6.

La chiavetta DWA-X1850 costa 59,99 euro ed è già disponibile su Amazon a questo indirizzo.

