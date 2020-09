D-Link rilascia la nuova app mydlink per la gestione dei prodotti smart home

Da oggi è disponibile la nuova app mydlink per il controllo dei prodotti smart home del brand, con molte funzionalità nuove. La rinnovata app mydlink offre agli utenti controlli più intelligenti, personalizzabili e intuitivi per la loro smart home.

Quello operato da D-Link è un restyling completo dell’app mydlink, che si pone l’obiettivo di incrementare l’usabilità. L’applicativo è stato riprogettato con nuove funzioni e un’interfaccia grafica ancora più intuitiva per offrire ai clienti un modo semplice e sicuro di monitorare le loro smart home in qualsiasi momento e anche da remoto.

L’app mydlink supporta ora la configurazione smart del Bluetooth che consente alle telecamere di essere operative in pochi secondi. C’è anche una nuova funzione Scenes, che permette di controllare e automatizzare più dispositivi collegati in qualsiasi momento.

D-Link ha, inoltre, annunciato diverse nuove funzionalità: da una più semplice programmazione dei dispositivi, all’automazione, oltre a una migliore timeline degli eventi per consentire agli utenti di vedere rapidamente e facilmente quello che è successo e di riprodurre i relativi video.

Ricordiamo che l’app mydlink consente agli utenti di controllare e monitorare i dispositivi per la smart home di D-Link – come videocamere, smart plug o sensori – direttamente da uno smartphone o da un tablet. Il portafoglio mydlink è ormai molto ampio e offre un’esperienza modulare, mentre la piattaforma è ospitata in cinque centri dati regionali dislocati in tutto il mondo per garantire la conformità alle normative locali sulla privacy e sulla protezione dei dati nei mercati di tutto il mondo.

L’applicazione mydlink è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa e scaricabile gratuitamente per iOS e Android dai rispettivi collegamenti.