Nuova linea Philips Monitors E2 per video, gaming e design

MMD, partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, ha annunciato il lancio della nuova serie Philips E2: una nuova gamma di monitor che combina un design elegante a caratteristiche innovative per adattarsi al contesto domestico e d’ufficio.

Grazie al design ultra-sottile e senza cornice su 3 o 4 lati, alla risoluzione che varia da Full HD al 4K UHD, e a tecnologie pensate per migliorare l’esperienza visiva (come SmartContrast e SmartImage), questi monitor sono presentati come particolarmente adatti per la progettazione grafica e le applicazioni professionali.

La nuova linea E2 include il monitor LCD Full HD Philips 242E2FA, il monitor LCD Full HD Philips 272E2FA, il monitor LCD Ultra HD 4K Philips 288E2A e il monitor LCD Philips UltraWide 345E2AE.

Ciascuno dei nuovi monitor offre alcune funzionalità specifiche per un migliore e più fluido gameplay. Ad esempio, i monitor Philips 242E2FA e 272E2FA offrono un tempo di risposta (MPRT) di 1 ms, mentre i monitor Philips 288E2A e 345E2AE assicurano prestazioni fluide e prive di interruzioni a qualsiasi frame rate con la tecnologia AMD FreeSync.

Modelli come Philips 288E2A e 345E2AE offrono la doppia connessione e visualizzazione attiva grazie a MultiView, permettendo agli utenti di lavorare con più dispositivi come un PC e un notebook contemporaneamente.

I monitor in questionhe sono completamente privi di sostanze nocive come piombo e mercurio, sono conformi alla direttiva RoHS e il loro materiale di imballaggio è riciclato al 100%. Inoltre, sono anche certificati Energy Star 8.0 e TCO.

I monitor Philips 242E2FA, 272E2FA e 345E2AE saranno disponibili da metà settembre 2020 al prezzo di listino di €149, €189 e €369 rispettivamente. Il monitor Philips 288E2A è già disponibile al prezzo di listino di €319.