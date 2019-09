Da Bang & Olufsen la soundbar con supporto AirPlay 2 e Chromecast

Bang & Olufsen ha appena presentato la sua nuova soundbar con supporto AirPlay 2 e Chromecast proprio a ridosso di IFA 2019, facendo così ingresso in questa categoria altamente competitiva. In tipico stile B&O, presenta un design elegante e materiali di qualità, che dovrebbero consentirgli di distinguersi dai competitor.

La soundbar supporterà lo streaming Dolby Atmos e Chromecast, così da rendere la periferica una delle offerte più complete in circolazione. Prenderà il nome di Beosound Stage ed offrirà un design elegante; come di consueto Bang & Olufsen seguirà la strada di un design premium. Avrà una forma rettangolare, avvolta in legno e stoffa, riprendendo così l’idea dell’azienda danese NORM Architects.

All’interno della soundbar sono presenti 11 driver in totale, ognuno dei quali contiene un amplificatore da 50 watt per l’alimentazione diretta. Quattro altoparlanti da 4 pollici offriranno “bassi ricchi e incredibilmente profondi”, sostiene la società, il che dovrebbe tradursi in bassi livelli di distorsione. Due driver da 1,5 pollici e un tweeter a cupola da 3/4 di pollice garantiranno invece la fascia media.

Beosound Stage offrirà il supporto sia alla connettività Bluetooth che a quella Wi-Fi, anche se naturalmente il pezzo forte sarà il supporto ad AirPlay 2 e alle trasmissioni via Chromecast. Naturalmente, B&O ha proporrà la sua app per offrire maggiore controllo alle impostazioni EQ.

Il nuovo Beosound Stage sarà in vendita nel terzo trimestre di quest’anno con prezzi che partiranno da 1,750 dollari per gli involucri in alluminio e bronzo, mentre il modello in quercia di fascia alta avrà un listino di 2.600 dollari.

