Presentate le specifiche di USB4: avrà velocità di Thunderbolt 3

L’USB Implementers Forum (USB-IF), l’organizzazione che promuove l’avanzamento e l’adozione della tecnologia USB, ha annunciato la pubblicazione della specifica USB4 che, sfruttando e integrando le architetture preesistenti USB 3.2 e USB 2.0, costituisce un importante aggiornamento per l’architettura USB di prossima generazione.

L’architettura USB4 è basata sulla specifica per il protocollo Thunderbolt recentemente fornita all’USB Promoter Group da Intel Corporation. Questa versione raddoppia la larghezza di banda massima aggregata del protocollo USB e attiva simultaneamente più protocolli per visualizzazione e dati.

L’USB Promoter Group ha annunciato inizialmente lo sviluppo della specifica USB4 nel marzo 2019. Ora le specifiche sono state ufficialmente pubblicate dall?USB-IF e disponibili con precisi riferimenti per i produttori di periferiche e accessori.

Tra le caratteristiche chiave di USB 4: la possibilità di offrire velocità fino a 40 Gbps su cavi certificati USB C a due linee (20 Gbps ciascuna), la gestione multipla di protocolli per dati e display che permettono di aggregare con la massima efficenza la larghezza di banda, la comptibiltà all’indietro con USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 3.

Con il connettore USB Type-C evoluto diventato la porta host di molti prodotti host, le specifiche USB 4 offriono all’host la possibilit di scalare in maniera ottimale il flusso dati per il flusso dati da dedicare ai display. Anche se le specifiche introducono un nuovo protocollo sottostante, è garantita la compatibilità con host ed esistenti dispositivi USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 3.

Nel corso dellìevento USB Developer Days 2019 (dal 17 al 18 settembre a Seattle e dal 19 al 20 novembe a Taipei, Taiwan) saranno resi noti dettagli e la possibilità di ottenere formazione tecnica riguardo alle specifiche USB4 e altre specifiche per USB Type-C, USB Power Delivery, and nuove strategie per il brand previste dall’USB-IF.

A marzo Intel ha annunciato di avere consegnato le specifiche del protocollo Thunderbolt all’USB Promoter Group, consentendo ad altri produttori di chip di realizzare componenti in silicio compatibili con Thunderbolt senza dover pagare royalty, con ovvi vantaggi sia per il settore sia per i consumatori.

Toccherà come sempre ai produttori finali decidere le sorti del nuovo standard; la maggiore velocità che è possibile ottenere nel trasferimento dati, i vantaggi del connettore USB-C e altro ancora, giocano ad ogni modo a favore dei produttori che non perderanno probabilmente tempo e proporranno subito dispositivi specifici.

A questo indirizzo una nostra FAQ con le domande e le risposte su cosa significherà USB4 per gli utenti Apple.