Le ottiche Nikon 28-75mm e 800mm per le mirrorless serie Z

Nikon sta chiudendo l’anno in bellezza con due nuove ottiche per le sue mirrorless della serie Z: si tratta nello specifico del NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 e del NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S, rispettivamente uno zoom grandangolare-mediotele con ampia apertura di diaframma fissa su tutta l’escursione focale e di un super teleobiettivo compatto a lunghezza focale fissa, entrambi a pieno formato, che promettono alte prestazioni in diversi contesti fotografici.

NIKKOR Z 28-75mm f/2.8

Per quanto riguarda lo zoom, l’apertura a f/2.8 su tutta l’escursione offre una luminosità alta e costante anche in condizioni ambientali con luce scarsa, mentre la tecnologia con cui è costruito promette una messa a fuoco selettiva che si adatta a diversi contesti, dalla fotografia di strada alla paesaggistica, con un occhio di riguardo per i ritratti. E’ dotato di una struttura leggera e di una costruzione ottica avanzata ed è funzionale anche per le riprese video perché è in grado di coprire diverse situazioni di ripresa con ridotta variazione focus breathing.

Usa un’ampia baionetta Z-Mount e con apertura circolare a 9 lamelle arrotondate che consentono un effetto bokeh morbido e naturale e si può usare anche nei primi piani perché ha una distanza minima di messa a fuoco di 19 centimetri alla lunghezza focale minima di 28mm e di 39 centimetri alla lunghezza focale massima di 75mm. Monta un anello di controllo fluido e silenzioso nel movimento che può essere utilizzato per una messa a fuoco manuale precisa o per regolare l’apertura, la sensibilità ISO o la compensazione dell’esposizione.

Inoltre questa ottica è resistente alla polvere e alle gocce d’acqua, con un trattamento coating che lo rende anche molto semplice da pulire.

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

Il NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S invece come dicevamo è un super teleobiettivo compatto a lunghezza focale fissa per fotocamere mirrorless Nikon Z a pieno formato ed è dotato di lente PF (Phase Fresnel), usata per la prima volta in un modello NIKKOR Z, che permette un ingombro compatto e leggero e, dunque, facilmente trasportabile nonostante si tratti di un super teleobiettivo.

Fa parte della gamma S-Line perciò promette alta risoluzione e una buona resa cromatica ed è stato progettato per supportare la creatività degli appassionati e dei professionisti di fotografia naturalistica e sportiva.

Qui sopra la roadmap degli obiettivi Nikon annunciati (in blu) e i prossimi in arrivo (in giallo).