iPhone 12 mini, nome confermato da un produttore di custodie

C’è una nuova conferma al nome iPhone 12 Mini. Arriva da ESR, un produttore di cover e accessori che ha messo nel suo listino, appunto, un iPhone 12 Mini, lo stesso nome che due giorni fa il leader seriale “LoveToDream” aveva usato in un post su Twitter parlando della gamma di iPhone 12.

La scelta di ESR è rilevante perché stiamo parlando della stessa azienda che lo scorso anno già ad agosto aveva “indovinato” tutti i nomi dell’attuale line up: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, vincendo alla fine anche sullo scetticismo di chi aveva sostenuto che si trattava, specialmente iPhone 11 Pro Max, di nomi non in linea con la tradizionale sobrietà di Apple.

ESR conferma che il resto della gamma avrà i nomi previsti: avremo quindi un iPhone 12 Mini (display da 5,4 pollici), un iPhone 12 (schermo da 6,1 pollici), un iPhone 11 Pro (schermo sempre da 6,1 pollici) e un iPhone 11 Pro Max (schermo da 6,7 pollici). Ricordiamo che, almeno secondo le informazioni raccolte in precedenza, tutti questi modelli dovrebbero condividere le stesse specifiche di base e avere tutti un display OLED, anche se ovviamente si rivolgeranno a pubblici differenti.

In pratica la line up di iPhone diventerà sempre più simile a quella di iPad. Nel mondo dei tablet abbiamo un iPad mini, un iPad Air e un iPad Pro da 11 e 13 pollici. I corrispettivi di iPhone 12 mini, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Apple produce anche l’iPad, giunto ora all’ottava generazione, che potremo sovrapporre all’iPhone XR. Alla comparazione delle due linee di prodotto sfugge solo l’iPhone SE che non ha un vero corrispettivo nella gamma degli iPad. Resta da vedere se questa differenza perdurerà o se nel momento del lancio ci sarà qualche movimento che condurrà ad una perfetta sovrapposizione.