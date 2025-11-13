Da Google gli agenti AI che cercano prodotti e comprano per te

Non serviranno ore di navigazione per cercare informazioni sui prodotti e i prezzi migliori, e nemmeno telefonare a tutti i negozi della città per verificarne la disponibilità: grazie ai nuovi strumenti AI e agenti basati su Gemini, Google sta già cambiando come gli utenti statunitensi faranno shopping per le festività di Natale.

L’utente non deve scervellarsi per individuare la migliore parola chiave per il prodotto che sta cercando: nelle Ricerche di Google con AI Mode si può descrivere quello che interessa come se si stesse parlando a un amico.

Google Shopping Graph

Google assicura risposte ancora più complete, con dati di acquisto accurati, grazie all’integrazione di Gemini con la piattaforma Shopping Graph. Si tratta di un archivio sterminato di oltre 50 miliardi di elenchi di prodotti, marchi, venditori, recensioni e informazioni sui prodotti, inclusi i dati di inventario.

Una volta scritta o pronunciata la descrizione del prodotto, AI Mode offre una risposta organizzata e personalizzata in base alla domanda specifica, con i dettagli principali e anche una galleria di immagini per abbigliamento, giocattoli e altri prodotti. Invece, per esempio, se l’utente è interessato a creme idratanti, AI Mode mostrerà una tabella comparativa, incluse le considerazioni per ogni prodotto e approfondimenti tratti dalle recensioni, per comprendere subito le differenze.

L’integrazione con Shopping Graph e l’AI di Google arriva anche nell’app ufficiale Gemini. Dai consigli nella chat con AI l’utente può passare direttamente allo shopping, sempre contando sui dati aggiornati dello sterminato database di Google.

L’agente AI che cerca e compra per l’utente

Google mette a disposizione una funzione di monitoraggio prezzi che avvisa l’utente quando trova il prodotto desiderato al prezzo voluto. Se il prodotto è proposto da un commerciante idoneo, l’agente AI è in grado di completare l’acquisto tramite Google Pay.

Naturalmente, prima di procedere con l’acquisto, l’agente AI chiede il consenso dell’utente che deve confermare l’operazione e i dettagli della spedizione. Il pagamento tramite agente AI di Google è in arrivo per alcuni commercianti USA come Wayfair, Chewy, Quincy e Shopify a cui seguiranno molti altri a breve.

L’agente AI che telefona nei negozi

Gli strumenti AI di Google non si limitano allo shopping online, ma si estendono anche agli acquisti nei negozi fisici. Nelle Ricerche vicino a me per determinati prodotti appare l’opzione Consenti a Google di chiamare. Rispondendo ad alcune domande mirate l’utente fornisce i dati principali e poi l’AI entra in azione, telefonando nei negozi delle vicinanze per verificare disponibilità, prezzo ed eventuali sconti per il prodotto desiderato.

Le informazioni raccolte dall’agente AI e le risposte ricevute al telefono vengono poi riassunte e inviate all’utente tramite una mail o un messaggio SMS. Si parte dagli USA per le categorie elettronica, giocattoli, salute e bellezza. Tutte le funzioni e gli agenti AI per lo shopping di Google debuttano in USA: per il momento Big G non indica le tempistiche per l’arrivo in altri paesi.

