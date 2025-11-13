Con Steam Machine Valve sfida PlayStation e Xbox

Valve ha annunciato tre nuovi prodotti che arricchiscono la sua linea di hardware dedicato al mondo Steam: facendo seguito al successo di Steam Deck, l’azienda amplia la propria offerta con dispositivi pensati per portare la stessa esperienza di gioco anche nel salotto di casa, con una Steam Machine potente quanto sei Steam Deck messe assieme.

Il principale annuncio riguarda la Steam Machine, un nome che circola da anni ma che, per la prima volta, corrisponde a una macchina realizzata direttamente da Valve. Si tratta di un dispositivo compatto, a forma di cubo, che di fatto rappresenta una versione “da TV” dello Steam Deck.

La console è di fatto un PC alimentato da un chip AMD semi-personalizzato, resterà da capire esattamente in che modo, con una CPU a 6 core e 12 thread basata sull’architettura Zen 4, capace di raggiungere i 4,8 GHz con un TDP di 30W. A completare il comparto hardware c’è una GPU RDNA3, fino a 2,45 GHz e TDP di 110W — specifiche che ricordano una Radeon RX 7600 ridotta, ottimizzata per un consumo più contenuto.

La configurazione include 16 GB di memoria RAM DDR5 e 8 GB di VRAM GDDR6. Quest’ultima quantità potrebbe risultare limitata per i giochi più recenti, specialmente in 4K, risoluzione alla quale Valve mira con questo dispositivo e che è stata pubblicizzata durante l’annuncio. Quasi certamente questa risoluzione potrà essere rispettata in pieno con i giochi indie o comunque non con i tripla A più recenti.

Sul fronte archiviazione, la Steam Machine sarà disponibile con 512 GB o 2 TB di memoria interna, espandibile tramite microSD o unità M.2 SSD sostituibili. Proprio il vano microSD permette una compatibilità con le schede già utilizzate sullo Steam Deck, semplificando di fatto il trasferimento dei giochi.

Connettività e design

Il dispositivo supporta Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, e include un adattatore 2.4 GHz dedicato per il controller Steam. Sul retro si trovano una porta DisplayPort 1.4 (fino a 4K 240Hz) e una HDMI 2.0 (fino a 4K 120Hz) con supporto DSC, VRR, HDR e HDMI CEC, oltre a porte USB-A 3.2 e 2.0, una USB-C 3.2 Gen 2 e una porta Ethernet Gigabit.

Sul versante estetico la Steam Machine integra una striscia LED RGB frontale che può mostrare anche informazioni come lo stato dei download, oltre un pannello frontale rimovibile e personalizzabile.

Come lo Steam Deck, la Steam Machine utilizza SteamOS, il sistema operativo basato su Linux sviluppato da Valve, questa volta ottimizzato per l’uso su TV. È possibile eseguire la maggior parte dei giochi Steam tramite la traduzione Proton e, se si desidera, passare a un’interfaccia desktop KDE Plasma per usare normali applicazioni Linux.

Steam Controller di seconda generazione

Ad affiancare la console, Valve ha presentato anche il nuovo Steam Controller, che raccoglie l’eredità del modello originale uscito diversi anni fa. La nuova versione prende spunto dal design dello Steam Deck, adottando stick analogici simmetrici, pulsanti frontali e trackpad sensibili alla pressione posti proprio sotto gli stick.

Questi ultimi utilizzano la tecnologia magnetica di seconda generazione di Valve, con una risposta più precisa e una maggiore durabilità. Il joypad è inoltre dotato di superfici capacitive che abilitano il controllo dei movimenti. Non manca, infine, il supporto al feedback aptico HD, giroscopio a sei assi e quattro tasti posteriori integrati nelle impugnature.

La latenza dovrebbe essere ridotta al minimo, se non quasi assente, grazie a una connessione proprietaria a 2.4 GHz. Il controller sarà compatibile anche con PC Windows via USB o Bluetooth con una batteria che garantirà oltre 35 ore di autonomia. Sia la Steam Machine, che il nuovo Steam Controller saranno disponibili all’inizio del 2026, con prezzi e varianti che verranno comunicati da Valve in un secondo momento.