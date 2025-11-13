SwitchBot AI Art Frame: il primo quadro Color E-Ink con AI arriva in Italia

Il mondo della smart home continua a evolversi, e SwitchBot — già protagonista dell’automazione domestica grazie a micro robot e soluzioni per la smart home — entra a suo modo nel settore dell’arte digitale. Con l’arrivo ufficiale in Italia del nuovo SwitchBot AI Art Frame, che abbiamo visto per la prima volta ad IFA 2025, il confine tra arrredo di in interni, tecnologia e creatività AI diventa più labile che mai. Si tratta infatti del primo Art Frame al mondo basato su tecnologia Color E-Ink e potenziato da intelligenza artificiale, capace di trasformare le pareti in un’esposizione dinamica e personalizzata.

Un display E-Ink a colori per valorizzare le opere d’arte

Il cuore del dispositivo è il pannello E-Ink Spectra 6, un’evoluzione pensata per portare la resa cromatica a un livello del tutto nuovo nel settore degli e-paper. La superficie simula fedelmente la texture materica di un dipinto, con strati cromatici che ricordano la pittura a olio e una finitura che replica la sensazione visiva della tela.

A differenza dei display LCD o OLED, la tecnologia E-Ink è priva di retroilluminazione, completamente anti-riflesso ed è visibile in qualsiasi condizione di luce naturale o artificiale. Il risultato è un quadro digitale che non sembra uno schermo, ma una vera opera appesa alla parete — un elemento perfetto per chi cerca eleganza e innovazione senza l’effetto “piccola TV” delle cornici digitali tradizionali.

Formati per ogni ambiente e orientamento flessibile

SwitchBot AI Art Frame è disponibile in tre formati:

7,3 pollici : ideale per scrivanie, comodini e piccoli spazi;

13,3 pollici : il formato più versatile, adatto sia alla casa sia all’ufficio;

31,5 pollici: una vera cornice da parete per un impatto scenico più importante.

Ogni modello può essere posizionato sia in verticale sia in orizzontale, adattandosi automaticamente all’opera e allo spazio circostante. Attraverso l’app SwitchBot è possibile caricare fino a 10 immagini in locale o sincronizzarne di nuove in pochi istanti.

Creatività potenziata dall’intelligenza artificiale

Il valore aggiunto del prodotto è la nuova piattaforma AI Studio, basata su tecnologia NanoBanana*. Questa suite amplia radicalmente le possibilità di utilizzo, permettendovi non solo di esporre arte, ma di crearla direttamente dalla cornice.

AI Art Prompt

Con AI Art Prompt potete generare opere originali partendo da semplici prompt testuali, oppure combinando testo e immagini. Caricate uno schizzo, una foto o anche una bozza realizzata a mano: l’AI la trasformerà in un’illustrazione completa, mantenendo lo stile che preferite.

AI Art Remix

Per chi ama sperimentare, AI Art Remix consente di rielaborare foto e disegni in stili completamente diversi:

pittura a olio,

acquerello,

illustrazione digitale,

stile anime,

tecniche artistiche miste.

È disponibile una prova gratuita di 30 giorni con fino a 400 generazioni mensili; dopodiché il servizio è attivabile tramite abbonamento al costo di 4,99 €/mese. Qui sotto le funzionalità attive con e senza AI.

Design wireless, batteria di lunga durata e cornici intercambiabili

Una delle caratteristiche distintive del nuovo SwitchBot AI Art Frame è la totale assenza di cavi visibili. Grazie alla batteria integrata da 2000 mAh, che può durare fino a due anni con un cambio immagine a settimana, il dispositivo mantiene un’estetica pulita e minimale, perfetta per qualsiasi ambiente domestico.

La struttura è realizzata in lega di alluminio ed è anche possibile sostituire rapidamente la cornice, compatibile con lo standard IKEA RÖDALM, per adattarla allo stile dell’arredamento.

Disponibilità in Italia e prezzi

SwitchBot AI Art Frame è ufficialmente disponibile per l’acquisto tramite il sito ufficiale SwitchBot, con prezzi a partire da 149,99 euro per il modello più piccolo da 7,3″ (sconto di lancio pari al 20%). I modelli da 13,3″ e 31,5″ costano rispettivamente 349 € e 1.449 €.

Tutte le informazioni aggiornate sono consultabili sul portale ufficiale dell’azienda.