Da Juice iPhone 12 e iPad Air si comprano in 10 rate senza interessi

Nei punti vendita Juice Apple Premium Reseller e anche nel negozio Juice online è possibile acquistare tutte le ultime novità Apple: iPhone 12, iPhone 12 Pro e anche iPad Air 4.

Sia i nuovi iPhone 12 che il nuovo iPad Air funzionano grazie al processore Apple A14 Bionic, il chip più potente in assoluto per smartphone e tablet. Sia i terminali che il tablet offrono un design completamente rinnovato, con sostanziosi miglioramenti su ogni fronte: display, connettività cellulare, comparto foto e video e moltissimo altro ancora.

Preordinando da Juice iPhone 12, iPhone 12 Pro e anche iPad Air 4, gli utenti possono scegliere di pagare il costo del dispositivo in un’unica soluzione oppure in alternativa scegliere di pagare con una dilazione di pagamento in 10 rate mensili più piccole, senza alcun costo aggiuntivo per la spesa di pratica e senza interessi.

Così per esempio iPhone 12 nelle cinque nuove colorazioni e con 64GB di capacità da Juice si può pagare 939 euro oppure scegliere la dilazione di pagamento pagando 93,90 euro al mese per 10 mesi. Invece iPhone 12 Pro nelle 4 nuove colorazioni e nella capacità di 128GB si paga 1.1890 euro, oppure in alternativa con la dilazione pagando 118,90 euro al mese. Naturalmente è possibile preordinare anche i modelli con capacità di archiviazione superiori: iPhone 12 da 64GB, 128GB e 256GB, mentre gli iPhone 12 Pro da 128GB, 256GB e 512GB.

Stesso discorso per iPad Air 4: si può scegliere una delle cinque nuove colorazioni, con capacità di 64GB oppure di 256GB, con connettività solo Wi-Fi oppure Wi-Fi + Cellular. I prezzi partono da 669 euro, oppure con dilazione di pagamento a solo 66,90 euro al mese per 10 mesi.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.