Con Kanex di iAdapt si collega di tutto ad iPad Pro

Kanex ha presentato un hub USB-C per l’iPad Pro. Si chiama iAdapt e ha la peculiarità di poter essere facilmente sistemato lateralmente sul tablet ma anche di offrire: HDMI, USB-C utilizzabile per la ricarica, USB 3.0, lettore memory card SD e microSD.

L’accessorio supporta il collegamento di display esterni con risoluzione fino a 2K a 60GHz, il trasferimento di dati con velocità fino a 5Gbps su USB-C e USB 3.0 ed è presente anche un jack per cuffia (non disponibile su accessori di produttori concorrenti).

iAdapt arriva con un suo cavo per il collegamento ma è possibile collocarlo facilmente a un angolo del display. Funziona con gli iPad Pro da 11″ e 12.9″ 2018 e anche in combinazione con la Smart Keyboard Folio di Apple. La possibilità di accedere a schede SD e microSD, e altri supporti via USB, è comoda in particolare con l’arrivo di iPadOS che integra un’app File migliorata: il futuro iPadOS è compatibile con le unità esterne, perciò gli utenti possono collegare unità USB, schede SD o connettersi a file server SMB e navigare tra le cartelle. Sono supportate anche funzioni per l’archiviazione locale, la possibilità di comprimere e decomprimere file e cartelle, e nuove scorciatoie da tastiera dedicate.

Negli USA il dispositivo può essere pre-ordinato sul sito B&H Photo; il prezzo è di 99,95$ e l’arrivo effettivo sul mercato è previsto entro fine mese.