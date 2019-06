Apple espone con nuove modalità i dispositivi nei suoi Store

Apple sta cambiando l’esperienza di acquisto nei suoi store aggiornando cartellini e altre rifiniture pensate per eliminare ambiguità e incoraggire l’interazione con i dispositivi in mostra.

Lo riferisce 9to5Mac spiegando che la nuova disposizione è stata notata in più località con cambiamenti che rispecchiano le esigenze di negozi particolarmente affollati, modifiche pensate per venire incontro alle esigenze della clientela.

I tavoli con gli iPhone negli Apple Store sono tipicamente dispostiti con file di nuovi dispositivi raggruppati per modelli. Le specifiche per ogni dispositivo quali capacità, colori e possibili opzioni sono presentate con indicazioni mostrate grazie all’app Pricing eseguita sui dispositivi stessi. Nuove indicazioni sono visibili a fianco dei dispositivi con i tavoli che mostrano affiancati iPhone XS, XS Max e XR, evidenziando un breve elenco di specifiche e prezzi.

Foto scattate nello store a Union Square di San Francisco evidenziano cartellini sempre visibili e dispositivi che è possibile provare da soli con facilità, riducendo il lavoro del personale che si tra il più delle volte a rispondere a domande sulle differenze tra i vari dispositivi esposti. Le indicazioni in questione non sono ancora state predisposte in tutti gli store e nel negozio di Union Square al momento appaiono sui tavoli dedicati agli iPhone.

In alcuni store sono stati notati cambiamenti relativi al merchandising dedicato all’Apple Watch, con i tavoli ripensati per semplificare la possibilità di conoscere e provare ad esempio i vari cinturini disponibili. Molti Apple Store al momento offrono due tavoli predisposti per mostrare gli Apple Watch; il primo mostra gli orologi esposti in vetrine non accessibili; sul secondo sono presenti dei tappetini in pelle che consentono di provare cinturini di vario tipo. Lo scorso autunno in alcuni negozi le vetrinette di plastica sono state sostituite con supporti in legno su tavoli che ospitano due file di Apple Watch.

Nel Visitor Center dell’Apple Park, i contenitori su piano in vetro usati in precedenza sono stati sostituiti con righe di piedistalli alla portata degli utenti. Gli orologi sono liberamente rimovibili dallo stand e ora possono essere provati dai clienti. Queste e altre modifiche sono ovviamente pensate per migliorare la cosiddetta “customer experience”. Apple, come altre aziende, conosce l’importanza di creare e coltivare relazioni con i clienti, entrare in sintonia con i loro gusti, desideri e conquistare la loro fiducia. Il successo spesso deriva da scelte anche piccole, in grado di migliore l’esperienza di acquito e il coinvolgimento dei consumatori.