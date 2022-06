Da Meross la nuova lampada da comodino HomeKit, su Amazon a meno di 30 euro

Meross lancia il suo nuovo modello lampada multicolore con luce dimmerabile, da comodino e, perché no, adatta a qualsiasi parte dalle casa, dal soggiorno all’ingresso, al proprio ufficio. Al momento su Amazon con un particolare coupon del 25% di sconto, si acquista a meno di 30 euro, direttamente a questo indirizzo.

Si tratta di una luce notturna, che può servire anche come luce d’atmosfera. E’ una lampada smart e connessa, quindi si collega al WiFi, e può essere controllata anche da app, o con gli assistenti vocali. E’ compatibile anche con HomeKit di Apple, Alexa, Assistente Google e Smart Things. Naturalmente, supporta illuminazione RGB con possibilità di modificare la temperatura colore da 2000K a 5700K. E’ possibile cambiare la luce in diversi colori con diversi effetti a seconda del proprio umore.

Per poterla utilizzare dall’esterno con Casa di Apple è necessario impostare il proprio HomePod o Apple TV come home hube, così da poter controllare la lampada anche a distanza. Naturalmente è disponibile su Google Play e App Store anche l’app Meross gratuita, che permette di controllare la lampada intelligente in qualsiasi momento e ovunque, tramite lo smartphone con almeno iOS13 a bordo.

Trattandosi di una luce notturna, particolare importanza hanno le funzioni programma e timer, così che la si potrà impostare a seconda delle proprie necessità, lasciando che si spenga automaticamente, senza alcun intervento manuale dell’utente. E’ possibile creare orari, timer o conti alla rovescia per accendere o spegnere la lampada automaticamente a seconda delle proprie routine.

Si tratta di una lampada in grado di diffondere luce a 360°, ed ha comandi touch così da avere un controllo semplice e completo: basta toccare l’anello metallico sulla parte superiore per accendere/spegnere, cambiare colore, attenuare la luce e resettare la lampada.

Solitamente ha un prezzo di listino di 39,99 euro, ma al momento è sufficiente selezionare il coupon con il 35% di sconto presente sulla stessa pagina poco sotto al prezzo, per poterla acquistare a 30 euro. Clicca qui per comprarla.