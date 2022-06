Apple Music e altri streaming perdono abbonati in UK

I servizi di streaming musicale, Apple Music inclusa, hanno perso oltre un milione di abbonati nel Regno Unito in quest’ultimo trimestre, secondo uno studio pubblicato nelle scorse ore. I consumatori più giovani sono quelli che abbandonano più velocemente. Un rapporto di Kantar mostra che oltre un milione di abbonamenti musicali sono stati cancellati nel Regno Unito, poiché la gente dice di voler risparmiare.

Con l’inflazione che sale al 9% nel Regno Unito e ulteriori aumenti del costo della vita, il tasso di cancellazione degli abbonamenti musicali è la prova che le famiglie britanniche stanno iniziando a avere altre priorità, per salvaguardare il proprio reddito disponibile.

Oltre 1 milione di abbonamenti sono stati annullati nell’ultimo trimestre: di questi il 37% per motivi economici. Questo numero è aumentato rispetto al 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo il sondaggio, Apple Music ha avuto il 12,4% di nuovi abbonati nel Regno Unito nell’ultimo trimestre, seguito dall’ 11,3% in Australia, 6,4% in Germania e 9,7% negli Stati Uniti.

All’inizio del 2020, il 43,6% delle persone disponeva di un abbonamento al servizio di streaming musicale nel Regno Unito; adesso si è scesi al 39,5%. Uno dei motivi di questo calo della è dovuto a un calo del numero di giovani con abbonamenti, poiché ci sono stati 600.000 utenti con età inferiore ai 35 anni in meno rispetto all’anno precedente.

Anche se sia Spotify che Apple Music propongono abbonamenti a prezzi scontati per gli studenti, la percentuale di questi ultimi che hanno sottoscritto un abbonamento è scesa sensibilmente, passando dal 67% al 59%, segno che tutti gli streaming soffrono, anche il primo al mondo nella musica.

Alcuni degli altri motivi principali per cui gli under 35 stanno pianificando di annullare, oltre al pricipale dovuto al dato economico, è quello di una selezione di musica non troppo ampia, oltre alle troppe pubblicità o a difficoltà tecniche.

