iPadOS 16 ha un segreto Stage Manager su iPad datati

Una delle principali novità di iPadOS 16 è Stage Manager. Sappiamo che richiederà chip M1, lasciando così a bocca asciutta gli utenti dei vecchi modelli di iPad, che dunque non potranno beneficiare di queste nuove finestre fluttuanti. Sembra, però, che Apple abbia lasciato aperta la possibilità di abilitare Stage Manager su iPad più vecchi.

Dopo tutte le polemiche riguardanti Stage Manager, 9to5Mac ha deciso di indagare spulciando il codice di iPadOS 16. Si è scoperto che, in effetti, Apple ha una modalità interna per abilitare Stage Manager su iPad più vecchi.

I codici fanno riferimento a un’impostazione interna che abilita “Chamois” (il nome in codice di Stage Manager) per “Dispositivi Legacy”. In altre parole, permette alla funzione di avviarsi con ogni altro iPad non M1, purché ovviamente abbia iPadOS 16 a bordo. Ciò si allinea con una dichiarazione del capo dell’ingegneria del software di Apple Craig Federighi, che ha affermato che Apple ha eseguito test con Stage Manager su più modelli di iPad prima di decidere che la funzione richiede il chip M1.

Abbiamo iniziato a testare su questi sistemi ed è diventato evidente all’inizio che non potevamo offrire l’esperienza che stavamo progettando con questi. Certo, ci piacerebbe portare qualsiasi nuova esperienza su ogni dispositivo che possiamo, ma non vogliamo frenare una nuova esperienza e non creare le migliori basi per il futuro di quell’esperienza. E potremmo davvero farlo solo costruendo sulla M1

Naturalmente, ciò non significa che Stage Manager funzioni senza intoppi sugli iPad più vecchi, ma avere questa opzione nascosta nella prima beta per sviluppatori di iPadOS 16 suggerisce che gli ingegneri dell’azienda potrebbero ancora eseguire test con la funzione su alcuni altri modelli di iPad non M1.

Nei giorni scorsi ricordiamo le polemiche montate dagli utenti. Da un lato quella per il mancato supporto di iOS 16 ad alcuni iPhone più datati, ma potenzialmente compatibili. Poi quella di Stage Manager, limitata agli iPad recentissimi con il nuovo chip M1. Sul punto è intervenuto Craig Federighi a spiegare il perché di quest’ultima scelta: avere uno scambio di memoria virtuale (cosa disponibile solo sul chip M1) è fondamentale per creare Stage Manager, poiché la funzione supporta fino a otto app aperte contemporaneamente. Tuttavia, in seguito è stato scoperto che l’iPad Air 5 da 64 GB, che supporta Stage Manager, manca di questa possibilità di scambio di memoria virtuale.

A questo punto non è chiaro se Apple riconsidererà i requisiti per Stage Manager in iPadOS 16. L’anno scorso, quando è stato annunciato macOS Monterey, Live Text era una funzione esclusiva per i Mac M1. Tuttavia, dopo diverse lamentele, Apple ha reso disponibile la funzione anche per i Mac Intel.

