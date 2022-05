Da Netflix il primo trailer della serie TV Resident Evil

Una serie live-action su Resident Evil arriverà in streaming su Netflix quest’estate e un teaser offre un primo sguardo si ciò che ha in serbo per gli spettatori. La storia si svolge su due linee temporali e luoghi: una New Raccoon City apparentemente incontaminata del presente e una versione in rovina della Londra del 2036.

La trama è presto detta: è il 2022, e Albert Wesker (Lance Reddick) porta le sue figlie Jade e Billie a New Raccoon City. Albert lavora per la Umbrella Corporation, che scatena il devastante T-virus sull’umanità. Avanti veloce di 14 anni e Jade diventa una delle ultime 15 milioni di persone sulla Terra. Alla ricerca della sopravvivenza sull’apocalisse zombie, la storia vedrà la protagonista mentre fa i conti con gli oscuri segreti della sua famiglia.

Lo show si baserà sulla tradizione esistente dei giochi di Resident Evil, ma avrà una narrazione originale. Il teaser rende abbastanza chiaro che si tratta principalmente di una serie horror, mixata a un po’ di azione. Ci sono anche cenni ai giochi, tra cui un rapido flash di un cane zombie alla fine.

Questo spettacolo fa seguito all’anime Resident Evil: Infinite Darkness, che è stato rilasciato su Netflix l’anno scorso. La prima stagione di otto episodi di Resident Evil arriverà il 14 luglio.

Per la prima volta in 10 anni Netflix ha perso abbonati: il servizio di streaming sta studiando un nuovo abbonamento con prezzo più economico sostenuto in parte dalla pubblicità. Quella che inizialmente sembrava essere solo una ipotesi, ora sembra un progetto sempre più concreto e vicino.

Tutte le novità sulla piattaforma della tv in streaming Netflix si possono trovare nella sezione dedicata a Netflix di Macitynet. E’ possibile consultare il nostro articolo su come abbonarsi a Netflix e sulle tariffe degli abbonamenti a Netflix. L’applicazione Netflix su App Store, invece, si scarica direttamente da questo indirizzo.