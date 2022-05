Xiaomi Mojietu è il compressore portatile per ogni occasione, in offerta a 45 euro

Per chi utilizza spesso bici o monopattini per muoversi in città, non c’è miglior alleato di un piccolo compressore portatile. Questa volta in offerta Xiaomi Mojietu, che permette di portare alla giusta pressione le ruote, senza alcuno sforzo. Consigliatissimo per le bici, praticamente indispensabile per i monopattini. Lo potete acquistare in offerta direttamente a questo indirizzo, dove al momento in cui scriviamo costa appena 45 euro.

Il piccolo compressore offre ricarica rapida grazie al connettore USB-C, ed è assolutamente leggero, con il suo peso di appena 480grammi. Offre sulla parte alta un piccolo monitor di pressione, così da poter sempre verificare che sia impostata correttamente, e che la ruota sia gonfiata al meglio. Al suo interno propone una batteria da ben 2600 mAh, che di certo non vi lascerà a secco nei momenti di necessità, garantendo almeno 30 minuti di utilizzo.

Ha una potenza nominale di 50W, in grado di raggiungere una pressione massima di ≥150psi. Tra le sue funzioni quello del rilevamento digitale della pressione dei pneumatici, con possibilità di impostare una pressione alla quale fermarsi automaticamente.

All’interno si trova un cilindro in lega ad alta precisione con una forza tale da gonfiare il pneumatico di qualsiasi bicicletta o monopattino, da quelle tradizionali a quelle da corsa, oppure di una moto.

Come già anticipato, ha una interfaccia di ricarica USB-C, quindi standard, per poter essere ricaricato facilmente, ed offre un pratico LED che permetterà di gonfiare gli pneumatici anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Questo accessorio è stato in passato molto richiesto e venduto ad un prezzo intorno ai 74 euro, ma al momento lo si può acquistare in offerta a circa 45 euro direttamente a questo indirizzo.