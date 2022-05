Android TV 13 si rinfresca con picture in picture

Non ci sono solo novità per smartphone e tablet al Google I/O 2022, la conferenza annuale per gli sviluppatori che analogamente a quanto avviene con la WWDC di Apple (che quest’anno si terrà il 6 giugno) consente di dare uno sguardo alle novità software in arrivo con la prossima versione del sistema operativo, nel caso di Google con Android TV versione 13.

L’azienda ha infatti dettagliato ciò che gli utenti possono aspettarsi con questa versione del sistema operativo sui televisori alimentati dal sistema operativo Android. Oltre al supporto della trasmissione da un dispositivo Android alla Google TV, sarà possibile beneficiare di un Picture-in-Picture potenziato.

Questa funzione, che consente di seguire un flusso video in un angolo dello schermo in sovraimpressione a un’altra app in esecuzione, ora viene abilitata anche per le videochiamate di gruppo, il che vuol dire che gli utenti possono rispondere a una telefonata usando il televisore (e la webcam incorporata) mentre si sta facendo altro.

La funzione PIP viene anche migliorata con l’aggiunta di una modalità di ancoraggio e con l’impedimento alle chat di nascondere i contenuti in altre applicazioni.

La prossima versione di Android TV supporterà inoltre diversi layout di tastiera, e ciò potrebbe rivelarsi molto utile per gli sviluppatori di videogiochi che hanno bisogno di mappare l’input su tastiere fisiche non QWERTY – spiega Google – portando a prestazioni e miglioramenti alla qualità del prodotto finale grazie ai miglioramenti apportati al routing audio e alla risposta dell’HDMI.

Gli sviluppatori possono scaricare Android 13 TV beta 2 già oggi sia per il kit ADT-3 di Google che per l’emulatore che gira sul computer. Per quanto riguarda gli utenti finali è altamente probabile che il nuovo Android TV 13 non arrivi prima della fine dell’anno.

Macitynet ha pubblicato altri articoli relativi alle singole novità più importanti presentate durante il Google I/O. Tra questi: