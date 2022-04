Netflix perde abbonati per la prima volta dopo 10 anni

Netflix perde abbonati per la prima volta in più di un decennio. A riferirlo è l’azienda stessa annunciando i dati del primo trimestre fiscale 2022, evidenziando una emorragia di 200.000 clienti e stimando un’ulteriore contrazione nel secondo trimestre.

La società operante nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, aveva previsto l’aggiunta di 2,5 milioni di abbonati per il primo trimetre fiscale del 2022 ma non è riuscita a raggiungere il target stabilito. La sospensione dei propri servizi in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina è costata 700.000 abbonati, e senza tale perdita sarebbe arrivata a 500.000 nuovi utenti paganti a livello mondiale, numero molto al di sotto delle sue proiezioni.

Netflix ha perso utenti in tre delle sue quattro regioni, di cui oltre 600.000 negli Stati Uniti e in Canada e 300.000 clienti in Europa, Medio Oriente e Africa. A detta dell’azienda il calo era previsto per via dell’aumento dei prezzi e l’esaurirsi dell’effetto pandemia, che ha portato tante persone costrette in casa ad abbonarsi

Unica eccezione è l’Asia dove è stato registrato un incremento di oltre 1 milione di clienti.

Per quanto riguarda i conti, i ricavi del trimestre in questione sono cresciuti del 10% a 7,87 miliardi di dollari, al di sotto delle previsioni degli analisti di Wall Street che si aspettavano 7,93 miliardi. L’utile è calato a 1,6 miliardi dagli 1,71 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso (qui i dettagli).

Netflix è ad ogni modo avanti rispetto ai principali competitor all’infuori degli USA ed è sempre il più grande servizio di streaming al mondo nonostante la concorrenza di Amazon Prime, Disney+ e altre piattaforme minori.

L’azienda ritiene che vi siano possibilità di uscire dall’attuale situazione attirando nuovi utenti con programmi e limitando la condivisione degli account, quest’ultimo un elemento che “sta creando venti contrari alla crescita dei ricavi”.

