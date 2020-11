Da Nikon il software per trasformare in webcam le sue fotocamere su Mac e PC

Dopo Canon e Sony, anche Nikon ha presentato la sua utility che consente di trasformare le fotocamere DSLR o mirrorless in webcam per Mac e PC.

Webcam Utility è un software gratuito – al momento in versione beta – disponibile per le piattaforme Windows 10 e macOS High Sierra o seguenti). Oltre che nell’ambito delle videoconferenze, Nikon riferisce che è possibile usare il suo software per le fotocamere mirrorless o DLSR anche per lo streaming di contenuti dal vivo.

Esistevano già software di terze parti che consentivano di usare le fotocamere Nikon come webcam ma questo arriva direttamente dal produttore. I modelli di fotocamere supportate al momento, sono: Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 e D3500.

Rispetto ad una semplice webcam, la fotocamera può acquisire i volti con colori naturali in qualsiasi condizione ambientale, inclusi gli ambienti scarsamente illuminati e retroilluminati. I sensori di grandi dimensioni consentono di far risaltare il soggetto su uno sfondo sfocato, inoltre la messa a fuoco automatica permette di registrare espressioni facciali nitide. L’mpostazione è semplice: una volta collegata la fotocamera al PC mediante un cavo USB, è sufficiente selezionare la fotocamera da utilizzare per il servizio streaming live o di videoconferenza.

Webcam Utility si scarica da questa pagina dopo aver selezionato il modello di fotocamera in proprio possesso.

La versione per i sistemi operativi di Apple si installa con un doppio click sul file “webcamutility.pkg” che appare dopo avere scaricato il file-immagine dal sito Nikon. L’applicazione occupa 13,6MB di spazio sul disco destinazione.

