Sony Imaging Edge Webcam trasforma le fotocamere in webcam

A poche ore dal rilascio dell’app Apple TV per i suoi televisori, Sony ha annunciato il rilascio dell’applicazione desktop Imaging Edge Webcam per macOS (versione 1.0) e della versione aggiornata per Windows (versione 1.1). L’app permette agli utenti di trasformare le fotocamere digitali di Sony in webcam di alta qualità semplicemente collegandole a un compuer tramite USB.

Il produttore spiega i vantaggi offerti dall’utilizzo della fotocamera Sony come webcam: la fotocamera può acquisire i volti con colori naturali in qualsiasi condizione ambientale, inclusi gli ambienti scarsamente illuminati e retroilluminati. Un sensore di grandi dimensioni consente di far risaltare il soggetto su uno sfondo sfocato, inoltre la messa a fuoco automatica permette di registrare espressioni facciali nitide grazie alle funzioni Real-time Eye AF e Real-time Tracking.

L’impostazione è semplice: una volta collegata la fotocamera al PC mediante un cavo USB, è sufficiente selezionare la fotocamera da utilizzare per il servizio streaming live o di videoconferenza.

Il software Sony Imaging Edge Webcam è gratuito. I sistemi operativi compatibili sono macOS 10.13.15 e seguenti oltre che Windows 10 (64 bit). L’applicazione desktop può essere scaricata a partire da questa pagina. Dallo stesso link è possibile visualizzare l’elenco dei dispositivi del produttore compatibili con il software sony Imaging Edge Webcam.

La versione Mac si installa con un doppio click sul file “IEW_INST.pkg” che appare dopo avere scaricato il file-immagine dal sito Sony. L’applicazione occupa 20MB di spazio sul disco destinazione. Per dinstallare il programma basta avviare dallo stessa immagine-disco il file “Uninstall”. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony sono disponibili da qui.

Invece per tutte le notizie e gli articoli che parlano di fotocamere digitali si parte da questa pagina.