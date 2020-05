Canon rilascia l’utility per usare la fotocamera come webcam del Mac

Dopo la versione per Windows di cui abbiamo già parlato, Canon ha rilasciato la versione Mac del software che permette di utilizzare diverse fotocamere del costruttore come webcam del computer. L’applicazione EOS Webcam Utility, ora in versione beta anche per Mac, è gratuita e richiede macOS High Sierra o superiore. L’app è compatibile con 25 diversi modelli di fotocamere inclusa la compatta PowerShot G7 X III, la reflex EOS-1D X Mark II e l’ibrida EOS M50.

Dopo aver installato EOS Webcam Utility e riavviato il Mac, bisogna selezionare la modalità video della fotocamera, collegarla via USB al Mac e selezionare “EOS Webcam Utility Beta” nelle impostazioni video del software utilizzato. Non confondete “EOS Webcam Utility” con “EOS Utility”, un diverso software di Canon che si avvia automaticamente al collegamento di una fotocamera del costruttore al computer, programma che bisogna chiudere prima di usare la fotocamera come webcam.

Sui Mac con macOS Mojave e Catalina, il software di Canon non è compatibile con FaceTime, Safari o le versioni native di Skype, Zoom e WebEx e altri software ancora. Da questa pagina web è disponibile il software di Canon sia per Mac che per Windows, oltre all’elenco delle fotocamere compatibili. Ricordiamo che per entrambe le piattaforme al momento l’utility è in versione beta.

Qui sotto le fotocamere compatibili al momento

Fotocamere DSLR EOS

EOS-1D X Mark II

EOS-1D X Mark III

EOS 5D Mark IV

EOS 5DS

EOS 5DS R

EOS 6D Mark II

EOS 7D Mark II

EOS 77D

EOS 80D

EOS 90D

Canon EOS 200D (ovvero Canon Rebel SL2)

Canon EOS 250D (ovvero Rebel SL3)

Canon EOS 750D (ovvero Canon Rebel T6i)

Canon EOS 800D (ovvero Canon T7)

Canon EOS 1300D (ovvero Canon Rebel T6)

Canon EOS 2000D (ovvero Canon Rebel T7)

Canon EOS 4000D( ovvero Canon Rebel T100)

Fotocamere mirrorless EOS

EOS M6 Mark II

EOS M50

EOS M200

EOS R

EOS RP

Fotocamere PowerShot

PowerShot G5X Mark II

PowerShot G7X Mark III

PowerShot SX70 HS

Anche Fujifilm offre una utility simile per per le sue fotocamere, Fujifilm X Webcam, ma al momento solo in versione Windows. Altri produttori come Nikon consigliano di sfruttare il software di terze parti come Ecamm Live su Mac, sfruttabile gratuiramente per mesi gratis inserendo il codice NIKONCREATOR. Una utility ad hoc di terze parti per Mac che permette di usare varie fotocamere come webcam è Cascable Pro di cui abbiamo parlato più estamente in questo articolo.

Come i più esperti possono immaginare, le utility in questione sfruttano la capacità delle fotocamere di effettuare lo scatto “tethered”. Quasi tutte le fotocamere moderne offrono questa funzione e sono controllabili da remoto da Mac o PC Windows. Nella modalità tethered la fotocamera invia al computer il segnale “Live View”, in altre parole il flusso video. Il flusso può essere indirizzato al computer tramite USB e sfruttato alla stregua di una webcam con numerosi programmi.

