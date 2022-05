Da Samsung le micro SD che registrano per 16 anni

Samsung vuole fare della longevità uno dei punti chiave delle proprie schede di memoria: il colosso ha introdotto schede per telecamere da cruscotto micro SD Pro Endurance di nuova generazione, che promettono fino a 16 anni di registrazione continua per la versione da 256 GB. E’ più probabile che cambierete macchina, prima di sostituire la scheda di memoria.

Le stesse schede ma con capacità inferiore non dureranno così a lungo. Ad esempio, il modello da 128 GB dura “solo” otto anni, ma anche in questo caso non sarà necessario sostituirle frequentemente.

Ad onor di cronaca, la precedente gamma di Samsung ha raggiunto il picco di durata prevista di cinque anni. Si tratta di uno dei migliori dati nel campo delle schede di memoria a registrazione continua, che mediamente hanno una durata variabile tra i due e i quattro anni.

Tutte le nuove schede hanno velocità di lettura fino a 100 MB/s e possono scrivere a velocità di 30 MB/s o superiori, quindi non ci saranno problemi per catturare filmati in 1080p o, addirittura, in risoluzione Ultra HD 4K. Samsung evidenzia che le schede di memoria in questione sono resistenti a cadute, magneti, acqua, temperature estreme e perfino ai raggi X.

Le schedine di memoria micro SD Samsung Pro Endurance sono già disponibili in vendita in USA, con prezzi che variano a seconda del taglio di memoria: si parte da 11 dollari (circa 10 euro) per la scheda di memoria da 32 GB e si sale a 55 dollari (circa 52 euro) per il modello da 256 GB. A questo indirizzo su Amazon trovate tutte le schede di memoria in vendita da Samsung.

Nelle scorse ore Samsung ha presentato le memorie di nuova generazione Universal Flash Storage UFS 4.0 per smartphone, due volte più veloci delle precedenti. Negli ultimi risultati trimestrali Samsung segna un balzo nei profitti grazie all’andamento positivo in quasi tutte le divisioni, in particolare quella per la produzione di chip.