Google prepara Pixel Buds Pro per sfidare AirPods Pro

Google non vuole lasciare tutta la torta ad Apple neanche per quanto riguarda gli auricolari: si dice infatti che preveda di lanciare prossimamente i Pixel Buds Pro, una versione di fascia alta della sua linea Pixel Buds con i quali, come dicevamo, spera di poter competere con gli AirPods Pro ma anche con i Galaxy Buds Pro di Samsung.

Secondo il leaker Jon Prosser, questi auricolari arriveranno “presto” – fa sapere tramite il suo account Twitter – e saranno disponibili in quattro colori: Real Red, Carbon, Limoncello e Fog, rispettivamente una variante di rosso, nero, giallo e grigio.

Pur non rivelando una data precisa, l’indiscrezione di Prosser è arrivata soltanto una settimana prima che Google annunci tutte le sue principali novità dell’anno tramite l’evento Google I/O, ovvero il corrispettivo della WWDC di Apple, fissato appunto per l’11 e il 12 maggio e durante il quale si ritiene possano essere annunciati un nuovo Pixel 6 di fascia bassa e un Pixel Watch nuovo fiammante.

A parte l’etichetta “Pro”, non si sa molto altro di questi auricolari, né il design né le funzionalità che dovrebbero essere incluse. Gli attuali Pixel Buds A-Series (in foto) montano gommini in silicone e mancano di tutte quelle funzionalità che generalmente vengono attribuiti alle cuffiette “Pro”, come ad esempio la cancellazione del rumore. E infatti costano 99 dollari, un prezzo nettamente più basso rispetto ai 249 dollari di AirPods Pro o anche solo dei 179 dollari necessari per comprare gli AirPods 3 più economici.

Visto che stiamo parlando di Google, ci si può aspettare che questi Pixel Buds Pro includano anche l’Assistente Google con funzioni specifiche per gli auricolari, nonché funzioni come la cancellazione del rumore e il suono adattivo che regola il livello del volume in base ai rumori che vengono percepiti nell’ambiente circostante e gli ormai onnipresenti controlli touch.

E’ chiaro che Google debba darsi da fare, tanto più che la casa madre Alphabet ha segnato un calo dei profitti nel primo trimestre 2022. Tutte le notizie su Google sono raccolte in questa sezione di macitynet.