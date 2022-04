Samsung vola nei profitti nel primo trimestre 2022

Samsung ha registrato un massiccio aumento dell’utile operativo nei primi tre mesi del 2022, grazie alla robusta domanda per i suoi chip di memoria e alle forti vendite dei suoi nuovi dispositivi di punta Galaxy. Ecco i dati.

Il gigante tecnologico coreano ha così registrato un utile operativo di 14,12 trilioni di KRW, che corrispondono a circa 11,12 miliardi di dollari, dato superiore del 51 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un fatturato consolidato record di 61,2 miliardi di dollari.

E’ la divisione memoria di Samsung a registrare performance eccezionale, con un fatturato consolidato di 21,14 miliardi di dollari. Invece, pur con un leggero calo degli utili a causa degli incentivi e della stagionalità, la domanda di chip per PC e server è rimasta solida. Anche l’attività di fonderia dell’azienda ha contribuito alle prestazioni complessive, raggiungendo le vendite più alte del primo trimestre.

Samsung è ottimista per le prospettive della divisione in futuro, ma si aspetta anche che la carenza di componenti persista per tutta la seconda metà dell’anno, promettendo di monitorare la situazione.

Mentre la domanda complessiva di dispositivi mobili è diminuita a causa della stagionalità e delle “incertezze geopolitiche”, Samsung ha registrato maggiori profitti (3 miliardi di dollari) e ricavi (25,5 miliardi di dollari) per la divisione in questo trimestre rispetto all’ultimo.

A garantire le forti vendite anche i suoi telefoni di punta, in particolare il Galaxy S22 Ultra, così come i terminali 5G sul mercato. Nonostante le accuse secondo cui un’app preinstallata sui telefoni S22 stia limitando le prestazioni di diverse applicazioni, la società in precedenza ha affermato che la domanda per l’ammiraglia è superiore del 20% rispetto a quella del suo predecessore. Samsung si aspetta che anche la carenza di componenti per i dispositivi mobili continui, ma si aspetta anche che la disponibilità di forniture di componenti per l’S22 migliori.

Il gigante tecnologico segnala un aumento dei guadagni dei display mobili grazie alla solida domanda di prodotti premium. Se si guarda al mercato dei display più grandi, riferisce che i suoi monitor QD sono stati ben accolti dal pubblico. Ricordiamo, infatti, che il colosso ha debuttato con la sua tecnologia QD-OLED, che si differenzia dall’OLED standard in quanto utilizza solo diodi emettitori di luce organici blu per una produzione più luminosa. La tecnologia è stata mostrata al CES all’inizio di quest’anno.

Tuttavia, contro corrente il business TV di Samsung, divisione che è rimasta indietro, con un calo della domanda a seguito delle forti vendite alla fine del 2021 e all’invasione russa dell’Ucraina.