MacBook Pro e Mac Studio arrivano in tre mesi

Gli analisti lo temevano e Tim Cook ha avvertito di problemi di fornitura nell’ultima presentazione dei risultati Apple: nessuno però immaginava che i tempi di spedizione di MacBook Pro e Mac Studio sarebbero slittati fino a tre mesi, come sta avvenendo ora e come conferma il sistema di prenotazione di Apple Store online in Italia, USA e in altri paesi.

Questo significa che chi ne ordina uno adesso MacBook Pro o Mac Studio, sia in alcune configurazioni standard e soprattutto quelle personalizzate, rischia nel migliore dei casi di dover aspettare la macchina fino alla fine di giugno, invece nel peggiore dei casi si arriva alla fine di luglio.

Fin qui la brutta notizia: la pessima invece è che anche alcuni utenti che hanno ordinato MacBook Pro a febbraio, con spedizione già posticipata in precedenza, ora sono ancora coinvolti nel nuovo posticipo. Alcuni utenti scrivono sui social che Apple li ha avvisati del nuovo ritardo e alcuni utenti devono rassegnarsi ad aspettare la nuova macchina per il mese di luglio, anche se ordinata a febbraio, per un totale di ben cinque mesi tra ordine e consegna.

Per il momento su Apple Store online in Italia l’unico modello di MacBook Pro che sembra immune ai ritardi è il modello base da 13” che arriva in meno di una settimana. Ma basta aumentare la RAM da 8GB a 16GB oppure apportare qualsiasi altra personalizzazione per slittare fino a fine maggio.

Le tempistiche sono decisamente più lunghe, fino a tre mesi, per MacBook Pro in tutte le versioni: quello da 14” nelle due configurazioni standard è indicato in arrivo tra il 25 giugno e l’11 luglio. Stesse tempistiche anche per MacBook Pro 16” nelle tre configurazioni di serie proposte da Apple. Se si tenta di personalizzare la macchina le tempistiche si allungano ulteriormente fino ad arrivare verso la metà e oltre di luglio.

Posticipi di questa portata sono la norma nei giorni di preordini e nella fase di lancio di nuovi prodotti Apple: in questo caso sembra che sia il risultato combinato della scarsità globale di chip e dei nuovi blocchi per Covid in Cina.

Per chi ha fretta e non può proprio aspettare al momento l’unica soluzione percorribile è quella di rivolgersi a un negozio Apple Premium Reseller, rivenditori e anche al negozio ufficiale di Apple da questa pagina di Amazon, nella speranza di mettere le mani sulle macchine ancora presenti in magazzino.

Qui sotto la tabella con i modelli disponibili (o non disponibili a breve) su Amazon: in consegna a breve termine i MacBook Pro 14″ con M1 Pro, 16 GB RAM e disco da 1 TB.

MacBook Pro 14 2021

M1 Pro CPU 8-core / GPU 14‑core / 512GB SSD / 16 GB RAM,

M1 Pro CPU 10-core / GPU 16‑core / 1TB SSD / 16 GB RAM,

MacBook Pro 16 2021

M1 Pro CPU 10-Core / GPU 16-Core / 512 GB SSD / 16 GB RAM

M1 Pro CPU 10-Core / GPU 16-Core / 1 TB SSD / 16 GB RAM

M1 Max CPU 10-Core / GPU 32-Core / 1 TB SSD / 32 GB RAM

