Da Sonnet una scheda PCIe 3.0 con controller RAID hardware per sfruttare due unità SSD

Sonnet Technologies ha annunciato “Fusion Dual 2.5-inch SSD RAID PCIe 3.0 card”, una scheda PCI che permette l’installazione di unità SSD in computer o box Thunderbolt con slot PCIe. La scheda in questione include controller RAID hardware e offre una porta USB 3.2 Gen 2 USB-C da 15 watt.

La scheda Fusion Dual 2.5-inch SSD RAID permette di installare due unità SSD SATA da 2,5″ in uno slot PCIe a piena lunghezza; le unità SSD (da acquistare a parte) sono gestite dal controller RAID sulla scheda che supporta configurazioni RAID 0, RAID 1, Span e JBOD mediante un tool che permette di effettuare configurazioni per aumentare le performance o ottenere maggiore sicurezza. La porta USB-C supporta dispositivi ad alte prestazioni e permette di ricaricare anche dispositivi USB 3.0, con potenza sufficiente per sincronizzare e ricaricare dispositivi iOS e iPadOS.

Con due unità SSD da 2,5″, disponibili con “tagli” fino a 4TB ciascuno, è possibile creare configurazioni RAID 0 (veloci capacità di scrittura e lettura dei file), con velocità fino a 1,000 MB/s.

La scheda è compatibile con macOS, Windows e Linux; sarà disponibile dal 31 gennaio a un prezzo di listino che negli USA è di 129,95$. I prodotti Sonnet sono distribuiti in Italia da Blitz Micro e sono reperibili anche su Amazon.